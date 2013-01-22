Новости Беларуси. В Беларуси в 2013 году будет модернизировано 6 льнозаводов. Это предусмотрено комплексным бизнес-планом развития льняной отрасли, который 22 января представили в Правительстве. Это сырье пользуется спросом на зарубежных рынках. В нем заинтересованы Китай, Россия, страны Евросоюза. Только в 2012 году на экспорт продано более 18 тысяч тонн волокна на сумму свыше 16 миллионов долларов.

Еще большую финансовую выгоду можно получить от углубленной переработки. Для этого предприятия активно перевооружаются. Эффект от такой модернизации будет весомее, если решить сырьевой вопрос. Пока технологии выращивания льна соблюдаются не всегда, соответственно теряется и качество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Повысить урожайность культуры, жестко соблюдать сроки уборки, оснащение хозяйств спец-техникой – такие задачи сегодня стоят перед аграриями и решить их необходимо в ближайшее время – посевная не за горами.

Михаил Мясникович, премьер -министр Республики Беларусь:

Нам в первую очередь надо принять окончательно решение по оптимизации количества льнозаводов, глубине их модернизации. Указать сроки и условия финансирования.

По технике. Оборачивателей крайне мало. Не будет оборачивания льнотресты в соответствующие сроки, значит не будет и качества льноволокна.

Прессподборщики. Прессподборщиков мало, их качество отвратительное.

Теряем и на льноволокне, и на заготовке тресты.