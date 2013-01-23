Прямой эфир

На конкурс проектов застройки «Минск-сити» уже прислали заявки из Чикаго, Вашингтона, Лондона и Бостона

23 января 2013 13:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сразу несколько крупных компаний мира готовы принять участие в международном конкурсе проектов застройки «Минск-сити». Напомним, его Мингорисполком объявил осенью прошлого года. Речь идет о застройке территории бывшего аэропорта Минск-1.

На этом месте появится не только уникальный деловой центр, но и новый микрорайон  с  торговыми  комплексами, отелями,   жилыми зданиями, паркингами и спортивно-оздоровительным комплексом. Предварительная концепция предусматривает возведение более десяти небоскребов. Цель конкурса — определить  оптимальную архитектурную концепцию амбициозной застройки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:
Мы встречались с компанией «Интеко» - город Москва – мы обратились к ним за поддержкой проведения международного конкурса по выработке концепции по застройке территории «Минск-Сити». 15 компаний заявились на участие в разработке концепции, это компании с мировым именем - из Чикаго, Лондона, Колумбии, Вашингтона, Нью-Йорка, Бостона, Сиэтла, российские компании, которые будут участвовать.

# Экономика # План застройки Минска и Минской области # Николай Ладутько

Другие новости рубрики

Все новости
В Казахстане построят собственную АЭС
23 января 2013 13:38

В Казахстане построят собственную АЭС

В Беларуси в 2013 году будет модернизировано 6 льнозаводов
22 января 2013 13:17

В Беларуси в 2013 году будет модернизировано 6 льнозаводов

Банки Беларуси с 22 января должны указывать полную процентную ставку, которая будет отражать стоимость кредита
22 января 2013 11:05

Банки Беларуси с 22 января должны указывать полную процентную ставку, которая будет отражать стоимость кредита