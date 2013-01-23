На конкурс проектов застройки «Минск-сити» уже прислали заявки из Чикаго, Вашингтона, Лондона и Бостона

Новости Беларуси. Сразу несколько крупных компаний мира готовы принять участие в международном конкурсе проектов застройки «Минск-сити». Напомним, его Мингорисполком объявил осенью прошлого года. Речь идет о застройке территории бывшего аэропорта Минск-1.

На этом месте появится не только уникальный деловой центр, но и новый микрорайон с торговыми комплексами, отелями, жилыми зданиями, паркингами и спортивно-оздоровительным комплексом. Предварительная концепция предусматривает возведение более десяти небоскребов. Цель конкурса — определить оптимальную архитектурную концепцию амбициозной застройки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

Мы встречались с компанией «Интеко» - город Москва – мы обратились к ним за поддержкой проведения международного конкурса по выработке концепции по застройке территории «Минск-Сити». 15 компаний заявились на участие в разработке концепции, это компании с мировым именем - из Чикаго, Лондона, Колумбии, Вашингтона, Нью-Йорка, Бостона, Сиэтла, российские компании, которые будут участвовать.