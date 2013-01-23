В Казахстане построят собственную АЭС

Новости Казахстана. Казахстан в скором времени построит в стране атомную электростанцию. Об этом заявил сегодня на расширенном заседании правительства президент Нурсултан Назарбаев. В течение месяца будут подготовлены предложения по строительству АЭС, а в течение полугода - по месту её расположения.

Казахстан, занимающий второе место в мире по запасам урана, несколько лет назад заявил о намерении построить собственную АЭС. Так, летом 2012 года Назарбаев заявил, что Казахстан и Россия могут начать строительство уже в 2013 году. Однако конкретные сроки пока не определены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.