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В Казахстане построят собственную АЭС

23 января 2013 13:38
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Новости Казахстана. Казахстан в скором времени построит в стране атомную электростанцию. Об этом заявил сегодня на расширенном заседании правительства президент Нурсултан Назарбаев. В течение месяца будут подготовлены предложения по строительству АЭС, а в течение полугода - по месту её расположения.

Казахстан, занимающий второе место в мире по запасам урана, несколько лет назад заявил о намерении построить собственную АЭС. Так, летом 2012 года Назарбаев заявил, что Казахстан и Россия могут начать строительство уже в 2013 году. Однако конкретные сроки пока не определены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# АЭС # Экономика

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