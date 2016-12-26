Александр Лукашенко: за последние годы у нас сложились хорошие отношения с рядом зарубежных банков

Новости Беларуси. Тему экономической безопасности 26 декабря обсудили во Дворце Независимости. В частности разговор шел об условиях привлечения в Беларусь внешних инвестиций. Они должны соответствовать государственным интересам, – уверен Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что одним из важнейших каналов поступления кредитов является банковская сфера. За последние годы у Беларуси сложились деловые партнерские отношения с рядом зарубежных банков, которые работают в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

За последние годы у нас сложились хорошие отношения с рядом зарубежных банков, которые работают на территории нашей страны, да и не только, просто нужно шевелиться. Денег в мире предостаточно. Конечно, никто разбрасываться ими не будет, но наша страна имеет хорошую кредитную историю, мы никому никогда не были должны и не планируем иметь просроченные кредитные ресурсы или долги, поэтому надо этим воспользоваться и работать. Работать и с западными банками, и с нашими филиалами российских банков, и так далее.