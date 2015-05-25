Александр Лукашенко встретился со спикером Совета региональных представителей Индонезии

Новости Беларуси. Беларусь и Индонезия: страны намерены ускорить работу по всем направлениям. Такое решение принято по итогам встречи Александра Лукашенко со спикером верхней палаты парламента Индонезии Ирманом Гусманом.

Государства – давние партнеры, и взаимный товарооборот в 215 млн долларов, адля того чтобы выйти на эту цифру, решено подключить бизнес, дипломатические круги и парламенты обеих стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бали, Суматра, остров Ява — экзотическая сказка или земной рай для туристов. Вулканы, тропические джунгли, белоснежные пляжи. Но сегодня Индонезия еще и быстрорастущая экономика и крупнейшая страна не только в регионе. 253 миллиона человек — это четвертое место в мире. ВВП почти 900 миллиардов долларов.

Инта – журналист. Для белорусских коллег – экскурс по индонезийским достопримечательностям прямо из центра белорусской столицы. На картине — один из символов Индонезии – самый большой в мире буддистский храмовый комплекс Боробудур. Картина во дворце Независимости. Несколько лет назад такой подарок во время официального визита преподнес Александру Лукашенко спикер парламента Али Марзуки.

Дипломатические отношения страны установили более 20 лет назад, но так называемый ощутимый импульс получили в 2013 году, когда белорусский лидер сам посетил Индонезию и встретился со своим коллегой. Инта освещала тот визит в эфире местного телеканала.

Двининта Видиастити, журналист (Индонезия):

Я хорошо помню тот визит. Журналисты сопровождали делегации повсюду. Это были очень продуктивные встречи, нацеленные на результат, но в то же время очень дружеские, с теплой атмосферой. И с тех пор было много сделано для развития отношений.

И вот очередной шаг. Инта сопровождает теперь уже индонезийскую делегацию в Минске. Начало дня — у символа подвигу белорусского народа: традиционное возложение цветов к монументу Победы.

Нынешний спикер парламента Ирман Гусман из теплой страны привез теплый привет от нового лидера Индонезии.

Товарооборот растет, несмотря на мировой кризис. В прошлом году наторговали на 215 миллионов долларов. Но обе стороны солидарны: возможности значительно шире.

Александр Лукашенко:

Во время моего визита в Индонезию в марте 2013 года мы договорились о том, что мы и вы готовы к тому, чтобы перейти от простой торговли к кооперационным связям, чтобы мы могли создавать совместные предприятия, сборочные производства в наших странах. Наше машиностроение готово прийти на ваш рынок и создавать там совместные предприятия. Это было бы хорошим шагом в наших отношениях. Я хочу вас заверить в серьезности наших намерений развивать отношения с вашим государством, поэтому прошу вас передать моему коллеге, президенту Индонезии и парламенту Индонезии - вы имеете в центре Европы надежного партнера. И глубина, широта наших отношений будет зависеть исключительно от доброй воли вашего руководства.

Ирман Гусман, спикер Совета региональных представителей Народной консультативной ассамблеи Республики Индонезия:

У наших стран очень большой потенциал в развитии отношений. Нынешний товарооборот не отражает истинных возможностей. Я надеюсь, что к 2018 году мы сможем достичь цифры в 1 миллиард долларов. Думаю, это возможно. Хотя бы исходя из нашего геополитического расположения. Беларусь – в центре Европы. Она может помочь Индонезии выйти на новые рынки. А Индонезия – это крупнейшая страна Юго-Восточной Азии с высокой динамикой экономического роста.

От торговых связей к кооперации. На встрече с президентом говорили о новых формах сотрудничества: образование, а это в том числе межвузовские связи, инвестиции, совместные предприятия, наука и технологи. Чтобы сделать реальным решение таких амбициозных задач, нужна перезагрузка отношений. Об этом после встречи скажет глава верхней палаты нашего парламента.

Михаил Мясникович председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Мне представляется, что Индонезия может быть локомотивом ЕАЭС с АСЕАН.

Посольство Индонезии в Беларуси появится уже в ближайшее время. И это тоже итог сегодняшней встречи с президентом. Наше диппредставительство в этой стране работает с 2011 года. А с марта 2015 белорусы могут получить визу прямо по приезду в Индонезию. Инта не первый год следит за развитием наших отношений. Надеется, что туристов в обоих направлениях станет намного больше. Вот и сама с интересом рассматривает во Дворце Независимости теперь уже один из символов Беларуси — Слуцкий пояс.

Двининта Видиастити, журналист (Индонезия):

Их надевали по особым случаям? Очень интересно. Мне кажется, у вас такая богатая культура. Я прилетела вчера и остановилась в отеле в самом центре. Времени особо не было, но мне так хотелось посмотреть вашу страну, что я даже ночью гуляла по улицам Минска. Очень красиво, чисто и уютно. И главное, я чувствовала себя спокойно. Думаю, туристам здесь просто здорово.

Говорит, в Индонезии очень рассчитывают на помощь белорусов в сельском хозяйстве и спорте. О наших спортивных успехах наслышаны. И теперь в этой далекой стране надеются, что белорусы поделятся своим мастерством и в хоккее, и в футболе.

А вот основная статья нашего экспорта в Индонезию — калийные удобрения и шины. Пару лет назад в перечень попали грузовые автомобили и тракторы. Спикер индонезийского парламента сегодня, кстати, посетил МАЗ. Уже прорабатывается возможность поставки в Индонезию 300 белорусских самосвалов.

Фахрул Рази, глава комитета I Совета региональных представителей Народной консультативной ассамблеи Республики Индонезия:

Конечно, большой интерес для нашей делегации представляет продукция МАЗа. Сегодня в Индонезии очень большое количество населения, поэтому, несомненно, нужны и автобусы. В то же время очень важно адаптировать белорусскую технику к индонезийским условиям.

Федор Бутко, начальник управления внешнеэкономических связей по экспорту ОАО «Минский автомобильный завод»:

Во время визита главы государства были найдены партнеры, с помощью которых мы проводили сертификацию и завершили ее успешно. Планируем в ближайшее время разработать автобус, который будет предназначен для перевозки пассажиров в городе Джакарта. В настоящее время идет согласование технических условий и адаптация опытного образца.

Андрей Стасилевич, главный конструктор ОАО «Минский тракторный завод»:

Мы планируем развитие нашего модельного ряда тракторов с повышением мощности и также с модернизацией уже существующих моделей с целью улучшения их потребительских свойств, улучшения удобства работы и, самое главное, повышения экономичности. Новые модели тракторов, которые сегодня представлены, - это тракторы 450 лошадиных сил и трактор с электромеханической трансмиссией. Они позволят повысить производительность труда в хозяйстве и, самое главное, снизить расходы в работе.

Увидеть белорусскую технику на дорогах Индонезии надеется и Инта.

Двининта Видиастити, журналист (Индонезия):

Я надеюсь, нынешний визит поможет определить перспективные сферы, а в будущем реализовать все намеченные планы. Взять, к примеру, транспорт. Сейчас спикер Совета региональных представителей посмотрел на ваши автобусы и высоко их оценил. Как раз таки о том, какие проекты мы можем реализовать в ближайшие годы, я и хочу рассказать в своем материале.

Для того чтобы новые договоренности обрели твердую почву под ногами, нужна прочная законодательная база. Эти вопросы обсуждали на встрече в парламенте. Многие связи еще предстоит наладить, а вот у СТВ с коллегами из Индонезии, тем самым телеканалом, на котором работает Инта, «Metro TV» уже подписан меморандум о сотрудничестве.

От гуманитарной сферы до промышленности. Индонезия в ближайшее время собирается провести модернизацию вооруженных сил. И здесь тоже весьма кстати белорусские возможности.

Для того чтобы 25-летие дипотношений действительно отпраздновать миллиардным товарооборотом, сотрудничество нужно нарастить в самых разных сферах. Разговор об этом шел сегодня и в правительстве.

Индонезия в Беларусь поставляет каучук, мелованную бумагу, табачное сырье, масло какао, масло кокоса, и переработанную рыбу — всего более 200 наименований. Коммерческая выгода неоспорима, но и схожие позиции в мировоззрении — благоприятная почва для роста взаимного интереса.

В Индонезии следили, как на минской площадке искали способы решить украинский вопрос. Надежный партнер в центральной Европе и ЕАЭС с одной стороны и самая крупная страна АСЕАН, с другой. Уже в июне в Беларуси соберется межправительственная комиссия, чтобы сделать очередной шаг в развитии двусторонних отношений.