Новые правила проведения акций и распродаж ввели в Беларуси. Как это будет работать?

Новости Беларуси. В стране ввели новые правила проведения акций и распродаж, изменили и так называемые честные ценники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помните, на них еще цена указана за полный литр или килограмм? Начать продавать новый товар с распродажи нельзя, указывать нужно минимум две цены: со скидкой и без нее. При этом самым большим шрифтом на ценнике должна быть указана цена без скидки.

Со 2 апреля «честная цена» цена за килограмм или литр продукта на ценнике должна стать виднее и быть максимум вдвое меньше цены за единицу товара.