Прямой эфир

Новые правила проведения акций и распродаж ввели в Беларуси. Как это будет работать?

14 января 2021 16:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В стране ввели новые правила проведения акций и распродаж, изменили и так называемые честные ценники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помните, на них еще цена указана за полный литр или килограмм? Начать продавать новый товар с распродажи нельзя, указывать нужно минимум две цены: со скидкой и без нее. При этом самым большим шрифтом на ценнике должна быть указана цена без скидки.

Со 2 апреля «честная цена» цена за килограмм или литр продукта на ценнике должна стать виднее и быть максимум вдвое меньше цены за единицу товара.

Больше новостей экономики за 14 января здесь.

# Торговля в Беларуси # Экономика # Наталья Надольская

Другие новости рубрики

Все новости
Основные потребители – Германия, Италия, Россия. Как на предприятии в Мозыре выпускают экологичный утеплитель
13 января 2021 20:12

Основные потребители – Германия, Италия, Россия. Как на предприятии в Мозыре выпускают экологичный утеплитель

Новости экономики за 13.01.2021
13 января 2021 17:29

Новости экономики за 13.01.2021

Первый энергоблок БелАЭС выведен на 100% мощности
13 января 2021 17:24

Первый энергоблок БелАЭС выведен на 100% мощности