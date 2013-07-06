Из-за угрозы энергетического дефицита Великобритания решилась на строительство новой АЭС. Первой за 25 лет

Новости Великобритании. Туманному Альбиону грозит энергетический дефицит. Уже через 10 лет британцы могут остаться без электричества – таков прогноз экспертов. Это повод задуматься о строительстве АЭС нового поколения. Идею мирного атома стало продвигать правительство еще в 2010 году, когда к власти пришел консерватор Дэвид Кэмерон.

Цены на энергоресурсы растут, а запасы нефти и газа в Северном море все меньше. Еще 8 лет назад Великобритания сама себя обеспечивала голубым топливом. А сегодня половину импортирует. Это заставило рачительных британцев искать выход.

И вот правительство решилось и одобрило проект: впервые за 25 лет в Британии построят новую АЭС. После Чернобыльской катастрофы создание ядерных реакторов было приостановлено. По предварительным оценкам, строительство атомной электростанции в графстве Сомерсет обойдется в $20 млрд.

Всего Великобритания планирует построить 8 новых электростанций. Первые АЭС должны начать вырабатывать энергию к 2018 году. А, возможно, и позже.

При строительстве хотят учесть опыт аварии на японской Фукусиме. Именно эта трагедия взбудоражила противников строительства АЭС. Но «незеленая» мера – вынужденная для англичан.

Эстер Берч, ассистент директора по связям с общественностью Управления по атомной энергетике Великобритании:

Правительство опубликовало 90-страничный доклад о промышленной стратегии под названием «Ядерное будущее Великобритании», в котором изложены четкие ожидания того, что ядерная энергия будет играть значительную роль в энергетическом балансе Великобритании в будущем. А также намечает планы для становления Великобритании как ведущей ядерной державы в гражданском энергокомплексе.

Англичане:

Да, я думаю, что атомные электростанции важны для Великобритании. Это дает нашей стране энергобезопасность. То, что мы можем положиться на атомную энергию, так же как и на газ, поддерживает независимость нашей страны.

Я думаю, что атомная энергия очень важна для нашей страны. Мы не хотим импортировать газ и уголь из других стран. Особенно, когда мы знаем, что они могут закончиться когда-то. А «зеленая» энергия себя еще не оправдала. Думаю, это пока лучший способ производить электроэнергию для нашей страны.

К 2025 году английские ядерные реакторы должны на четверть покрыть потребности в электричестве в Соединенном Королевстве. Новые реакторы появятся на территории существующих АЭС. Сегодня их в королевстве 8. Но через 10 лет в Великобритании останется в работе лишь одна из ныне действующих атомных станций. Выработавшие свой ресурс заменят на безопасные, низко-углеродные и экономичные.

Пока Германия, Италия и Япония готовятся перейти на энергию солнца и ветра, в Англии вопреки всеобщему тренду делают ставку на мирный атом. Иначе энергокомплекс страны не выдержит и станет зависимым от импортеров топлива. Кстати, за строительство атомных энергоблоков возьмутся частные компании. На АЭС придется потратиться. Цена вопроса – 100 миллиардов фунтов стерлингов.