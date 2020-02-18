Прямой эфир

Александр Лукашенко рассчитывает на договорённости с «Роснефтью»

18 февраля 2020 10:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Александр Лукашенко рассчитывает на договоренности с «Роснефтью» о дальнейшем сотрудничестве. Во Дворце Независимости Президент проводит встречу с главным исполнительным директором, председателем правления этой компании Игорем Сечиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко рассчитывает на договорённости с «Роснефтью»-1

«Роснефть» – один из лидеров нефтяной отрасли. Эта крупнейшая публичная нефтегазовая корпорация мира занимается поиском и разведкой месторождений углеводородов, добычей нефти, газа, реализует проекты по освоению морских месторождений.   

Откуда белорусы будут получать нефть? Подводим итоги переговоров в Сочи

Александр Лукашенко рассчитывает на договорённости с «Роснефтью»-4

Напомним, контракты на поставку в Беларусь российской нефти завершились 31 декабря 2019 года. А 7 февраля на встрече президентов Беларуси и России стороны пришли к заключению, что обсуждение вопросов поставки нефти продолжится исключительно на коммерческих условиях.   

# Нефть в Беларуси # Экономика # Александр Лукашенко # Игорь Сечин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Зарплаты бюджетников. Куда обращаться, если есть вопросы по начислению?
18 февраля 2020 10:38

Зарплаты бюджетников. Куда обращаться, если есть вопросы по начислению?

«Очень много инициативы, проводится не за зарубежные гранты». В Минске пройдёт неделя предпринимательства
18 февраля 2020 07:25

«Очень много инициативы, проводится не за зарубежные гранты». В Минске пройдёт неделя предпринимательства

Премьер-министр Беларуси посетил «БобруйскАгроМаш»
17 февраля 2020 19:16

Премьер-министр Беларуси посетил «БобруйскАгроМаш»