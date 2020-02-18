Александр Лукашенко рассчитывает на договорённости с «Роснефтью»
Новости Беларуси. Александр Лукашенко рассчитывает на договоренности с «Роснефтью» о дальнейшем сотрудничестве. Во Дворце Независимости Президент проводит встречу с главным исполнительным директором, председателем правления этой компании Игорем Сечиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Роснефть» – один из лидеров нефтяной отрасли. Эта крупнейшая публичная нефтегазовая корпорация мира занимается поиском и разведкой месторождений углеводородов, добычей нефти, газа, реализует проекты по освоению морских месторождений.
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Напомним, контракты на поставку в Беларусь российской нефти завершились 31 декабря 2019 года. А 7 февраля на встрече президентов Беларуси и России стороны пришли к заключению, что обсуждение вопросов поставки нефти продолжится исключительно на коммерческих условиях.