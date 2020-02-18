Александр Лукашенко рассчитывает на договорённости с «Роснефтью»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко рассчитывает на договоренности с «Роснефтью» о дальнейшем сотрудничестве. Во Дворце Независимости Президент проводит встречу с главным исполнительным директором, председателем правления этой компании Игорем Сечиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Роснефть» – один из лидеров нефтяной отрасли. Эта крупнейшая публичная нефтегазовая корпорация мира занимается поиском и разведкой месторождений углеводородов, добычей нефти, газа, реализует проекты по освоению морских месторождений. Откуда белорусы будут получать нефть? Подводим итоги переговоров в Сочи