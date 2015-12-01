Александр Лукашенко провел совещание о ходе переговоров по программе расширенного финансирования с МВФ

Новости Беларуси. Взвешенный подход и соблюдение национальных интересов. Такую позицию озвучил сегодня, 1 декабря, президент на совещании, где шла речь о программе расширенного финансирования с МВФ. Сегодня решается вопрос о привлечении кредита фонда в размере 3 миллиардов долларов сроком на 10 лет. Но эти деньги стране международная финансовая структура выделит только на определенных условиях. Это и стало главной темой сегодняшнего разговора во Дворце Независимости. Что же это за условия и какова позиция официальной власти?

Тесное сотрудничество с Международным валютным фондом идет в последние месяцы. В сентябре, будучи в Нью-Йорке, Александр Лукашенко провел переговоры с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард. Удалось сблизить позиции. Это стало заметно почти сразу по риторике экспертов международной организации. С 9 по 19 ноября в Минске находилась команда специалистов фонда во главе с руководителем миссии Питером Долманом. О том, как реализуются договоренности, что удалось достичь — руководство правительства и Нацбанка Беларуси докладывает президенту. Присутствует весь экономический штаб страны.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Вы знаете, что я встречался по договоренности с Лагард здесь с их представителями, которые ведут переговоры с нашим правительством. Мы не нашли каких-то проблем в согласовании той программы, которая предложена. Все, что предлагается, это разумно, рано или поздно нам придется реализовывать. Но вопрос один: когда, в какие сроки и, самое главное, какие в результате это будут последствия. Второе — я хочу, чтобы в правительстве и Национальном банке прекрасно понимали мою позицию. Дело здесь не в популизме. Но я еще раз подчеркиваю: резать по живому, и неизвестно зачем, в угоду кому-либо я не собираюсь. Мы пойдем только на такие, как вы их называете, реформы (это никакие не реформы, это нормальное функционирование государства), так вот, мы пойдем только на совершенствование того, что у нас есть. Только тогда пойдем, когда будем уверены, что в результате, к примеру, повышения тарифов на ЖКХ, люди будут в состоянии заплатить по счетам. Если это приватизация, мы должны быть уверены, что это будет приватизация честная, чистая, открытая и, самое главное, — конкурентная. Везде должна быть конкуренция, в том числе при приватизации того или иного предприятия.

Если мы говорим о том, что нам надо повышать пенсионный возраст, о чем нам, кстати, МВФ настоятельно рекомендует, я перед выборами об этом сказал, не боясь никакого популизма, что это моя абсолютная убежденность — нам надо повышать пенсионный возраст, и назвал причины. Но при этом сказал, что мы должны посоветоваться с народом. Мы должны услышать народ.

Переговоры в госорганах были очень интенсивные. Иногда длились по 14-16 часов в сутки. Эксперты МВФ отметили позитивные сдвиги в белорусской экономике. Правительство и Национальный банк в контакте со специалистами фонда обсуждали программу экономических мер, которая может быть поддержана кредитом.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Нам необходимо привлечь как можно более комфортные по срокам и стоимости ресурсы для исполнения своих внешних валютных обязательств. В условиях МВФ 3 миллиарда долларов под 2,28% годовых на 10 лет.

Александр Лукашенко:

Хороший кредит, хороший объем, который я у них просил, и процент хороший. Ни Россия, никто, нам под такой процент деньги не дает, поэтому это выгодно, не обсуждается.

Андрей Кобяков:

Программа с МВФ — это не эфемерное навязывание извне системы преобразований. Это, по сути, меры, которые мы уже реализовываем и допланировали реализовать в ближайшей перспективе, исходя из объективных потребностей экономики.

На встрече с Лагард, Александр Лукашенко привел убедительные доводы о том, что нужно брать во внимание чувствительные для наших людей моменты. Все-таки в республики социальная сфера в приоритете. Так что вопросы президента о сроках и последствиях были вполне логичны.

Александр Лукашенко:

Мы должны действовать в интересах собственного народа. Если в МВФ нас не поддержат и не поймут, в этом нет трагедии. Будем дальше с ними работать или не работать вообще, главное — это наш народ и наше государство. Из этого мы должны исходить.

Вот они мне всю программу перечислили, я нигде не сказал им нет — ни по тарифам, ни по возрасту, ни по зарплатам, понимая, что это нормальное, разумное предложение. Но с бухты-барахты делать нельзя, сломаем страну, обидим народ, дестабилизируем обстановку.

Комментируя итоги совещания, в правительстве подчеркнули, что намерены еще раз проработать последствия программы. Это, как и сами переговоры, —длительный процесс.

Василий Матюшевский, первый заместитель премьер-министр Республики Беларусь:

Необходимо еще раз очень серьезно посмотреть на последствия этой программы. Отдельные аспекты для нас уже очевидны. Наверное, в ближайшее время мы еще раз вернемся к рассмотрению вопросов тарифов ЖКХ — такая очень чувствительная тема для нашего населения. И, вернувшись к этому вопросу, в ближайшее время мы выйдем на окончательное решение.

В последний раз Беларусь сотрудничала с МВФ в 2009 году, когда была успешно реализована программа «стенд-бай» на сумму 3,5 миллиарда долларов. Это позволило смягчить негативные последствия внешнего экономического кризиса. Все обязательства по кредиту Беларусь выполнила, зарекомендовав себя надежным партнером. Кстати, финансовой подпиткой МВФ пользовались многие страны: США, Южная Корея, Индонезия, Бразилия, Россия, Сербия, Польша, Казахстан. Всего же кредиты МВФ сейчас выданы 35 государствам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.