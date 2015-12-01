Перспективы евразийской интеграции 1 декабря в Москве обсуждали участники Евразийского экономического конгресса

Новости России. Перспективы евразийской интеграции сегодня, 1 декабря, в Москве обсуждали участники Евразийского экономического конгресса. Этот форум стал площадкой для прямого диалога делового сообщества и органов государственной власти стран-участниц. Среди ключевых вопросов — создание общего рынка лекарственных препаратов, сотрудничество с Евросоюзом, арабскими странами, Китаем и Индией, а также разработка Таможенного кодекса ЕАЭС. Пока конкретная дата его вступления в силу не определена, однако специалисты рассчитывают, что документ удастся принять в будущем году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Гошин, член коллегии (министр) по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии:

Сейчас мы все разногласия по Таможенному кодексу оформили уже в таблицу, получилось порядка 200 позиций. Это те случаи, когда одна страна против четырех. То есть четыре страны настаивают на единой позиции, у одной страны, как говорится, особое мнение. Не всегда это Казахстан, иногда это, в том числе и Беларусь, иногда Россия.