Новости экономики за 10.08.2020

Новости Беларуси. Какой сорт нефти для Беларуси доставил в Клайпеду второй танкер из Америки и зачем Минскому мотору европейский сертификат соответствия современному экологическому стандарту? Экономический обзор в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ ПОСТРОЕНО 20 700 НОВЫХ КВАРТИР Почти 21 тысяча новых квартир построена в нашей стране за первое полугодие. На жилищное строительство направлено более 2,5 миллиарда рублей.

В сравнении с 2019 годом – рост 5 %. Примерно треть общей площади построено для нуждающихся в улучшении жилищных условий, причем подавляющая часть этого объема – больше 500 тысяч квадратных метров – с использованием господдержки. Второй танкер с американской нефтью для Беларуси прибыл в Клайпеду ДВИГАТЕЛИ МИНСКОГО МОТОРНОГО ЗАВОДА ПОЛУЧИЛИ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ СОВРЕМЕННОМУ ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ СТАНДАРТУ Новый двигатель Минского моторного завода успешно прошел сертификационные испытания в Чехии.

Изделие признано соответствующим высокому экологическому классу Stage 5. Это значит, что выбросы с отработанными газами различных вредных веществ, таких как углекислый газ или твердые частицы, укладываются в довольно строгие допустимые показатели. Получение подобного сертификата открывает перед заводом новые экспортные возможности. И сами двигатели, и укомплектованную ими технику можно будет продавать в страны Евросоюза, Соединенные Штаты Америки и Канаду.

Кстати, первые пять моторов этого семейства уже изготовлены для МТЗ. Продолжатся работы по их испытаниям и дальнейшей адаптации в составе тракторов отечественного производства. БЕЛОРУССКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА В ИЮЛЕ ПРОДАЛА 256 ТЫСЯЧ ЭЛЕКТРОННЫХ БИЛЕТОВ Традиционные бумажные билеты на поезда и электрички все активнее сдают позиции под напором современных технологий. Только за месяц Белорусская железная дорога продала 256 тысяч электронных билетов. В сравнении с 2019 годом по отдельным категориям рост достигает 37 %.