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Новости экономики за 10.08.2020

10 августа 2020 15:36
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Новости Беларуси. Какой сорт нефти для Беларуси доставил в Клайпеду второй танкер из Америки и зачем Минскому мотору европейский сертификат соответствия современному экологическому стандарту? Экономический обзор в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ ПОСТРОЕНО 20 700 НОВЫХ КВАРТИР

Почти 21 тысяча новых квартир построена в нашей стране за первое полугодие. На жилищное строительство направлено более 2,5 миллиарда рублей.

Новости экономики за 10.08.2020-1

В сравнении с 2019 годом – рост 5 %. Примерно треть общей площади построено для нуждающихся в улучшении жилищных условий, причем подавляющая часть этого объема – больше 500 тысяч квадратных метров – с использованием господдержки.

Второй танкер с американской нефтью для Беларуси прибыл в Клайпеду

ДВИГАТЕЛИ МИНСКОГО МОТОРНОГО ЗАВОДА ПОЛУЧИЛИ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ СОВРЕМЕННОМУ ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ СТАНДАРТУ

Новый двигатель Минского моторного завода успешно прошел сертификационные испытания в Чехии.

Новости экономики за 10.08.2020-4

Изделие признано соответствующим высокому экологическому классу Stage 5. Это значит, что выбросы с отработанными газами различных вредных веществ, таких как углекислый газ или твердые частицы, укладываются в довольно строгие допустимые показатели.

Получение подобного сертификата открывает перед заводом новые экспортные возможности.

И сами двигатели, и укомплектованную ими технику можно будет продавать в страны Евросоюза, Соединенные Штаты Америки и Канаду.

Новости экономики за 10.08.2020-7

Кстати, первые пять моторов этого семейства уже изготовлены для МТЗ. Продолжатся работы по их испытаниям и дальнейшей адаптации в составе тракторов отечественного производства.

БЕЛОРУССКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА В ИЮЛЕ ПРОДАЛА 256 ТЫСЯЧ ЭЛЕКТРОННЫХ БИЛЕТОВ

Традиционные бумажные билеты на поезда и электрички все активнее сдают позиции под напором современных технологий. Только за месяц Белорусская железная дорога продала 256 тысяч электронных билетов.

В сравнении с 2019 годом по отдельным категориям рост достигает 37 %.

Новости экономики за 10.08.2020-10

Новости экономики за 10.08.2020-12

В настоящее время фактически каждая третья поездка на поезде с нумерованными местами оплачивается с помощью дистанционных сервисов.

Интересно, что ежемесячно повышается и общая транспортная активность пассажиров. К примеру, в июле электричками воспользовались на 653 тысячи человек больше, чем в июне.

# Экономическая рубрика # Экономика # Сергей Савицкий # Фотофакт

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