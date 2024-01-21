Александр Лукашенко поставил задачу к 1 января 2025 года выйти на серийное производство электромобилей

Новости Беларуси. Решающий фактор конкурентоспособности как внутри страны, так и на международном уровне. Доля высокотехнологичной продукции в белорусском экспорте достигла исторического максимума – 4,5 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К таким товарам относится в том числе техника: грузовая, дорожная, пассажирская. А с 2017 года еще и легковые автомобили отечественного производства.

Создавали их в сотрудничестве с Китаем, но не копировали внешний вид и начинку, а с каждым годом добавляли детали белорусского производства. Как итог – неплохой уровень локализации, но его можно и нужно повышать. В конце концов, новая шестеренка, освоенная и созданная внутри страны, укрепляет технологический суверенитет. А с ним никакие санкции не принесут ущерба.

Юлия Абухович, старший преподаватель кафедры экономической теории и маркетинга БГТУ:

Промышленность за последние 10 лет по прогнозам достигнет исторического максимума – 6,5 миллиарда долларов экспортного оборота. Это чуть скромнее, чем в сфере торговли услугами и сельского хозяйства (там 8,5 миллиарда), но мы говорим о том, что промышленность – это как раз то направление, которое создает средства производства, чтобы могло развиваться и сельское хозяйство, и сфера услуг. Еще один исторический максимум, о котором мы уже можем говорить, – это то, что сегодня доля высокотехнологичной продукции (уходит доля сырья, каких-то мелких компонентов) в экспорте достигла по итогам 2023 года исторического максимума – 4,5 %.