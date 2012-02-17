Александр Лукашенко посетил предприятие «Август-БЕЛ» в Пуховичском районе

Новости Беларуси, Минская область. Импортозамещение стало главной темой разговора на предприятии «Август-БЕЛ» в Пуховичском районе. Александр Лукашенко ознакомился там с производством средств защиты растений.

Президент посетил производственные цеха и склады предприятия, а также ему рассказали о современных технологиях фасовки и хранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Собственное предприятие по выпуску пестицидов стабилизировало цены на этот товар внутри страны и помогло сэкономить, по подсчетам, 11 миллионов долларов. В планах развития – вдвое увеличить выпуск продукции. Для этого нужно пойти на расширение производства, под которое необходимы новые земельные площади.

Глава государства поручил рассмотреть возможность выделения земли.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Делайте очень скупо, как говорят в Беларуси. Но здесь нужна точность, аккуратность, чтобы поиметь этот эффект и не выбросить 250 млн на ветер.