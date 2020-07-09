Андрейченко, посещая «СветлогорскХимволокно»: в условиях пандемии они сохранили производство. Продукция идёт за пределы Беларуси

Новости Беларуси. Светлогорские химики сумели сохранить основные экономические показатели производства в условиях падения мировых рынков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Приоритетным направлением одного из крупнейших белорусских предприятий химической отрасли во время пандемии стал выпуск материалов для медицинских целей.

Месячный спрос на спанбел для масок, респираторов, комбинезонов, бахил и перчаток достиг 1700 тонн. За полгода на предприятии выполнены практически все целевые показатели, а производительность в сравнении с 2019 годом выросла более чем на 100 %.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Важно, что продукция этого предприятия – 75 % – идет за пределы Республики Беларусь. И к чести руководства и района, и этого предприятия, и работников, что в условиях этой пандемии они все-таки сохранили производство.

Татьяна Терещенко, инструктор по организационно-массовой работе ОАО «СветлогорскХимволокно»:

Я услышала ответы на свои вопросы: будет ли в нашей стране поддерживаться потребительский рынок, как будут стабилизироваться цены? Я поняла, что у нас прогнозируется стабильность в стране, которая будет поддерживаться.