«В Минске у нас 8 таких центров». Где можно заплатить налоги онлайн

С каждым годом в Беларуси становится все больше электромобилей и не без причин. Сначала отменили дорожный налог, затем владельцев зеленых машин освободили от 20-процентного НДС. Кроме того, до конца 2021 года обнулена растаможка, а это значит, что цена экологичного транспорта снизилась еще на 35%.

Механизм возврата НДС уже полностью отлажен. Чтобы вернуть часть денег за покупку, нужно обратиться с уведомлением в налоговую инспекцию по месту жительства. Проверка займет не больше 30 дней. К слову, совершить все процедуры можно даже не выходя из дома. Ведь с недавних пор министерство по налогам и сборам ведет дистанционный контроль плательщиков. Андрей Соболевский, начальник инспекции МНС Республики Беларусь по г. Минску:

Нам удалось это путем внедрения центров обслуживания плательщиков. На сегодняшний день в Минске у нас 8 таких центров, которые организованы на базе районных инспекций.

Во Фрунзенском районе столицы налоги через Интернет платят 9 из 10 организаций. Не отстают и индивидуальные предприниматели. 84% бизнесменов платят пошлину онлайн. Елена Козырская, начальник инспекции МНС Республики Беларусь по Фрунзенскому району №2 г. Минска:

Кроме организаций и индивидуальных предпринимателей, в электронном виде имеют возможность взаимодействовать с налоговыми органами и граждане Фрунзенского района. На сегодняшний день у нас действует такой сервис, как личный кабинет плательщика.

На сайте можно посмотреть свежие данные о налоговых платежах, заполнить декларацию или записаться на прием. И это лишь малая доля от всех опций. Игорь Барабанов, начальник инспекции МНС Республики Беларусь по Заводскому району г. Минска:

Сегодня налоговые органы идут навстречу плательщику. Сегодня работа строится не наказать плательщика, а помочь ему разобраться в ситуации, помочь правильно заплатить налоги, чтобы в дальнейшем ему было удобно и комфортно.