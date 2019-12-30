Александр Лукашенко и Владимир Путин больше часа говорили по телефону о поставках нефти и газа

Новости Беларуси. Состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В первой части беседы Александр Лукашенко и Владимир Путин обменялись теплыми поздравлениями по поводу предстоящего Нового года.

Вторая – длилась более часа и была посвящена согласованию конкретных объемов, сроков и цен на поставки углеводородов и других видов сырья. Главы государств обсудили также нерешенные вопросы интеграции. В итоге президенты договорились поручить правительствам в ближайшие дни организовать работу субъектов хозяйствования с выходом на заключение контрактов по нефти и газу.