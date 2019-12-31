Дозволы в Польшу: дальнобойщикам выдадут разовые разрешения для поездок

Новости Беларуси. Временный компромисс найден. Дальнобойщикам выдадут разрешения для поездок в Польшу разово, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Напомним, при распределении так называемых дозволов на 2020 год Минтранс применил новую формулу. Учитывали три фактора: выручка перевозчика, количество транспортных средств и выданных ранее разрешений. Методика порадовала не всех грузоперевозчиков: кто-то получил разрешение в недостаточном количестве, а кто-то и вовсе ни одного. Им предложили осваивать новые направления.

В Минтрансе также подчеркнули, что все перевозчики, независимо от масштабов предприятия, участвовали в распределении на равных условиях. По мнению перевозчиков, обновленная инструкция не учитывает всех нюансов их работы: сезонность, да и маленькие грузовики, не могут показать такую же выручку, как автопоезда.