Александр Лукашенко поручил активнее диверсифицировать экспорт

Новости Беларуси. Причины конфликтной ситуации с ограничением продовольственных поставок в Россию нужно искать не в Беларуси. Такое заявление сделал 11 декабря Александр Лукашенко. Президент провел совещание по актуальным экономическим вопросам. Речь шла о результатах работы в Беларуси и на внешних рынках. На что Александр Лукашенко нацелил экономический штаб страны, расскажет корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Меньше месяца остается на то, чтобы подвести экономическую черту под 2014 годом. Как складывается ситуация, особенно на внешних рынках, президент интересуется у экономического штаба.

Никакой «чрезвычайщины» в Беларуси нет — рабочее совещание по оперативной ситуации с руководством Правительства, Нацбанка и Администрации Президента. Уже известно, что рост ВВП в этом году скромный. Да и на 2015 Совмин прогнозирует не больше, чем полпроцента. Но Александр Лукашенко считает, что при любой возможности нужно выжимать максимум из экономики.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы формируем бюджет и основные направления. Они сформированы на будущий год. Показатели роста невысокие, но хочу предупредить, Михаил Владимирович, что это нижняя планка. Мы не должны ориентироваться на полпроцента или процент роста. Если у нас будет самая малейшая возможность, мы в росте должны добавлять. И хочу при этом сказать, что неважно – вы это будете делать как-то по Сергею Николаевичу Румасу или же по Петру Петровичу Прокоповичу вручную. Для меня это неважно. Должен быть рост.

И, самое главное, для того, чтобы хорошо жить, я в начале сказал, надо продавать. Что у нас сегодня с экспортом? Какие дополнительно нужно предпринять меры для того, чтобы на начало года более-менее выглядеть достойно и по складским запасам, и по получению валюты в страну. Хотя в нынешней ситуации (вчера и премьер об этом говорил России) мир еще не вышел из этой рецессии, за исключением пары государств. Тем не менее нам от этого не легче, нам надо жить и работать. И какова ситуация в этом плане?

И действительно, белорусским экспортерам, которые зарабатывают валюту в страну, не просто. Волей-неволей на них сказывается финансовая ситуация в России. Курс рубля там так быстро меняется, что цены за ним просто не поспевают. Это, конечно, совсем не радует предприятия, работающие на российском рынке. На нем завязано 40% белорусского экспорта.

Кирилл Рудый, помощник президента Республики Беларусь:

Ситуация контролируемая. Более того, за 10 месяцев сократилась дебиторская задолженность и запасы готовой продукции на складах. За 10- месцев сокращение составило около миллиарда долларов. Поэтому, в принципе, эта ситуация временная на российском рынке. Ожидается, что, скорее всего, в ближайшее время в России может произойти инфляционный всплеск. И это позволит частично компенсировать те трудности, которые возникли у экспортеров.

Перед новым годом подкинул партнер по будущему Евразийскому экономическому союзу Беларуси еще проблем. Поставки продовольствия в Россию были по одностороннему решению Россельхознадзора ограничены. С начала декабря эксперты бьются над разрешением этой ситуации. Накануне в Москве прошло заседание Совета Евразийской экономической комиссии. По итогам наметились подвижки в возобновлении поставок мясо-молочных товаров.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Если вы заметили, в тех же российских средствах массовой информации опять начинаются упреки в наш адрес, и особенно в мой. Что, вот, Лукашенко доводит ситуацию до самого верха. Должен сказать, что прикормленные политологи и журналисты. От них ожидать вообще нечего, они плохо слушали того же Лукашенко, когда в упрек своему Правительству он поставил ровно это, что проблему вывели на самый высокий уровень. И хочу подчеркнуть, что нам абсолютно не надо выводить ни на какие уровни ту или иную проблему взаимоотношений, особенно с Российской Федерацией. Потому что нам это просто невыгодно, нам это не нужно. И, самое главное, не мы были причиной такого конфликта. И, самое главное, ведь все этапы были пройдены. Начиная от переговоров с Петровыми, Ивановыми, Данквертами, с Правительством Российской Федерации. Последняя уже ступень – Президент. Поэтому упрекать белорусов нечего в том, что этот скандал, если его можно назвать, разразился. Но это не первый раз. Поэтому я хотел бы посоветовать умным политологам российским и журналистам искать причину не в Беларуси, а искать ее там, где-то в Москве, может быть, в определенных местах. Но это их проблемы. Это такое замечание на то, что сегодня звучит в средствах массовой информации.

Но для меня важный вопрос – как выполняется мое постановление о снятии всяких санкций, насколько они были обоснованы.

За развитием ситуации в Таможенном союзе пристально следят в государствах, которые готовы стать частью Евразийского экономического объединения. Так, Александр Лукашенко рассказал о разговоре со своим коллегой из Армении. Серж Саргсян позвонил два дня назад и интересовался, как обстоят дела. Секретов нет — понятно, что последние события заставляют и наших экспортеров шевелиться. Продавать нужно больше белорусских товаров и желательно новым покупателям. Одно из поручений президента по итогам встречи касалось диверсификации экспорта.

Кирилл Рудый, помощник президента Республики Беларусь:

Здесь даны поручения Правительству, МИДу, посольствам, их торгово-экономическим службам. В принципе, бизнес начинает и сам предпринимать определенные шаги в этом направлении. И уже за 9 месяцев у нас темпы роста экспорта в третьи страны, не в Россию, превышают и прошлогодний показатель, и превышают темпы роста торговли в Россию.

Также определились, что белорусским предприятиям-экспортерам окажут господдержку. Это будет, кстати, на фоне событий в России. Но и от самих производителей ждут как минимум снижения себестоимости продукции.