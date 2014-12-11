Александр Лукашенко: Если у нас будет самая малейшая возможность, мы в росте должны добавлять

Новости Беларуси. Глава белорусского государства нацелил Правительство на достижение более высоких показателей в экономике, нежели было запланировано.

По прогнозам, рост будет незначительный – не более 1%.

По мнению Александра Лукашенко, в стране должны использовать любую возможность, чтобы улучшить показатели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы формируем бюджет и основные направления. Они сформированы на будущий год. Показатели роста невысокие, но хочу предупредить, Михаил Владимирович, что это нижняя планка. Мы не должны ориентироваться на полпроцента или процент роста. Если у нас будет самая малейшая возможность, мы в росте должны добавлять. И хочу при этом сказать, что неважно – вы это будете делать как-то по Сергею Николаевичу Румасу или же по Петру Петровичу Прокоповичу вручную. Для меня это неважно. Должен быть рост.

И, самое главное, для того, чтобы хорошо жить, я в начале сказал, надо продавать. Что у нас сегодня с экспортом? Какие дополнительно нужно предпринять меры для того, чтобы на начало года более-менее выглядеть достойно и по складским запасам, и по получению валюты в страну. Хотя в нынешней ситуации (вчера и премьер об этом говорил России) мир еще не вышел из этой рецессии, за исключением пары государств. Тем не менее нам от этого не легче, нам надо жить и работать. И какова ситуация в этом плане?