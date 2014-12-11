Бюджет Беларуси-2015 сохранит социальную направленность и сформирован с профицитом на уровне 15 трлн рублей

Новости Беларуси. Рекордные суммы пойдут на поддержку семей. Бюджет страны на 2015 год приняли 11 декабря депутаты нижней палаты Парламента в первом чтении.

Главный финансовый документ запланирован с профицитом в 15 триллионов рублей. Доходы республиканского бюджета на 2015 год составят около 157 триллионов рублей.

Приоритетами бюджета 2015 года станут снижение госдолга, сохранение достигнутого уровня финансирования здравоохранения и образования, дополнительная поддержка семей с детьми.

Сохранена социальная направленность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марианна Щеткина, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Есть гарантия, что ниже, чем 40% от средней заработной платы по республике, в нашей стране пенсии не будут снижаться и не будут уменьшаться, размер будет выдержан в 40%. Не менее, может быть, более. В зависимости от того, как мы с вами все будем работать.