Александр Лукашенко: Ни в коем случае «с пулеметами, засучив рукава», по стране ходить не должны

В Беларуси должны как можно скорее восстановить объемы производства свинины. Такое поручение на совещании 22 сентября дал Правительству президент Александр Лукашенко.

Мощные свиноводческие комплексы возведены и работают во всех регионах страны. Их продукция поступает на внутренний рынок и на экспорт.

Ольга Юруть, СТВ:

Во всех регионах Беларуси есть мощные свинокомплексы, а мясная продукция отечественных производителей хорошо продается как внутри страны, так и за рубежом. Получается, что нашего государства свиноводство не только традиционная, но и стратегическая отрасль. Поэтому вопрос восстановления объемов производства свинины на контроле у Главы государства.

На совещании у Президента ученые, губернаторы, министры. Перед правительством и местной вертикалью стоит задача восстановить объемы производства свинины до 1 апреля 2015 года. Это вопрос экономической и продовольственной безопасности.

Александр Лукашенко:

Хотел бы, чтобы Вы шире посмотрели на эти вопросы, особенно в нынешних условиях, которые дают нам дополнительный шанс и экономику поправить страны, бюджет, соответственно, и экономику перерабатывающих предприятий.

В связи с определенными сложностями, которые у нас произошли в плане экономических отношений ЕС и нашего экономического союза (Таможенного), особенно России и ЕС, если мы правильно распорядимся, корректно и грамотно, в сложившейся ситуации, мы от этого можем иметь определенные положительные результаты, в том числе и финансовые, и значительно помочь РФ в этих условиях.

Что касается сегодняшней проблемы производства свинины и восстановления этих объемов: пожалуйста, никто к Вам претензий не предъявит! Производите в огромных количествах свинину! Поставляйте на внутренний рынок! И на внешний!

А скоро ЕС запросит дополнительные поставки свинины, потому что эта зараза, африканская чума, сегодня коснулась и наших соседей, ЕС в целом. И предотвратить ее при той расхлябанности, которая существует у нас и в ЕС, особенно, в России, будет очень сложно. Поэтому и появился тезис ученых: нам, может, меньше надо бороться с этой чумой, а надо научиться жить в этих условиях.

В 2013 году Президент уже проводил совещание на эту тему. Тогда рассмотрели ситуацию и выработали меры по борьбе с вирусным заболеванием свиней. Тогда и решили, что и как нужно делать. Были ликвидированы очаги и источники заболевания, обеспечено неукоснительное соблюдение технологической дисциплины и санитарных требований на животноводческих комплексах. Участники совещания обменялись мнениями о дальнейшей стратегии в этой сфере животноводства. Механизмы сохранения и преумножения поголовья озвучил глава государства и 22 сентября. Александр Лукашенко подчеркнул, что необходимо полностью укомплектовать недавно построенные комплексы.

Александр Лукашенко:

Полностью укомплектовать комплексы, построенные в 2013-2014 годах! Неукомплектование этих комплексов сродни преступлениям. Причем, где бы они не находились!

То свиное поголовье, которые есть - накормить как следует, технологически правильно. И вы на тех же квадратных метрах получите больше объемов свинины! Вот, что я имею в виду.

Поэтому нужно повысить эффективность действующих комплексов, чтобы там получать нормальные привесы и с каждого метра производственных площадей снимать не 100-150 килограмм свинины, а двести. Это тоже путь!

Ускорить завершение строительства новых комплексов, заполнить ранее выведенные из эксплуатации.

Варианты ускоренного воспроизводства свиней проработали и ученые. Основное предложение — качественный откорм. Тогда будет и привес, и объемы готового продукта. А вопрос помещений просто и главное дешево можно решить — соорудив так называемые «летние лагеря», где животные содержаться под огромным тентом.

Николай Попков, генеральный директор РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по животноводству»:

Многие комплексы, особенно 12-тысячники проводят сегодня проводят отъем поросят 60 дней. Перейти на 30 дней. Это огромный резерв. В течение октября надо отобрать всех пригодных к воспроизводству свинок на откорм. Не получим 10 поросят, получим 6-7. Если не хватает мощностей — построить летние лагеря.

Технологическая дисциплина и санитарные требования. Президент говорил и о взвешенном подходе в вопросе истребления свиней на личных подворьях. В частности, нужно больше проводить разъяснительную работу, а не уничтожать все поголовье.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

У нас так: пошли фронтом, где не получается отстрелить кабана - сожжем лес, вырубим его, но зачистим так, сдуру, что завтра даже тараканов не будет на этой земле. Вырезали мелкие фермы, у населения повырезали все, дошли до комплексов, завтра погубили бы комплексы, а послезавтра мы бы героически завозили хряков и свиноматок, убеждали друг друга, что это самые лучшие в мире, а самые лучшие — дороже золота. Не одна страна вам их не продаст. Тот, кто хочет где-то закупить новую породу — никто вам не даст этого. Вы конкуренты, во-первых. Во-вторых, это бесценно.

Четверть всей свинины, производимой в стране, приходится на хозяйства Гродненской области. Губернатор Владимир Кравцов подробно рассказал, как берегут и преумножают поголовье мясных животных. Бизнес-планы по увеличенью поголовья есть не только у местной вертикали, в эту работу готовы включиться и инвесторы.

Владимир Кравцов, председатель Гродненского областного исполнительного комитета:

Мы разработали программу, нашли инвесторы на новый современный свинокомплекс мощностью 48 тысяч голов, то есть 2 по 24. Я думаю, что если все нормально будет идти, то к концу 2015 года уже какими-то частями начнем вводить этот комплекс и там начинать откорм и выращивание.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Производить сегодня надо ту продукцию, которая пользуется спросом на рынке. Мы не можем лишить населения здесь и население в России. Они тоже требуют: дайте свинины. Мы здесь можем взять хорошие деньги. Мы за 3 года можем окупить все эти мероприятия. 3 года окупаемость проектов. Таких в нефтянке проектов нет. Природного газа проекты на 8-10 лет окупаемость.

Глава государства поручил Министерствам возвести по одному крупному свинокомплексу в каждой области. Такое задание получил и Мингорисполком. А в качестве «временного жилья» для содержания свиного поголовья пока использовать небольшие фермы. Главная задача, которую поставил Президент — восстановить объемы производства свинины в стране.

Александр Лукашенко:

Получить 700 000 - 1 000 000 в 2015 году поросят, откормить, восстановить поголовье и объемы. Рынок постепенно будет заполняться. Никто нас на рынке ждать не будет. Если мы первыми успеем на свободный рынок со своей свининой, будем иметь большие деньги. Даже внутри, в Беларуси. Цены сегодня, вы знаете, очень приличные на свинину.

Вот это главное. То, что мы будем жить в этих условиях еще долго (Попков не сказал, что, возможно, несколько десятилетий) - это факт. Эта зараза, о которой мы говорим, для человека абсолютно безвредна. Поэтому давайте в спокойной обстановке технологически сделаем то, к чему мы давно пришли. Но ни в коем случае «с пулеметами, засучив рукава», по стране ходить не должны. И напрягать излишне население. Человеку надо прийти и сказать, какие будут последствия. А вот тех, кто на комплексах работает - вплоть до уголовной ответственности предупредить - у них не должно на подворье быть никаких свиней, никаких попросят. Она работает на комплексе, если привык человек свинину есть - дайте по полкабана каждому, кто работает на комплексе. Откормите и дайте ему бесплатно!