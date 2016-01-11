Александр Лукашенко и Василий Матюшевский обсудили экономическую стратегию Беларуси на 2016 год

Новости Беларуси. Экономическую стратегию на год президент 11 января обсудил с первым заместителем премьер-министра Василием Матюшевским. Год только начался, но правительство уже разработало среднесрочные перспективы выхода на темпы роста. При планировании учитывались 12 фундаментальных факторов. Входят сюда и быстро меняющиеся внешние условия. Например, в их числе ситуация на китайском фондовом рынке. Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ расскажет подробнее о государственной тактике в экономическом контексте.

Что приготовил 2016? Какую экономическую картину ждать предприятиям и всем белорусам? Ответы на эти вопросы искали в правительстве. Сегодня с рабочим докладом главе государства первый вице-премьер. 2016-й будет непростым. Тем не менее, выйти намерены на устойчивые темпы роста. Вот только при реализации экономической политики думать в первую очередь нужно о людях и производстве, – отмечает президент.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я думаю, что и у вас, и у правительства было достаточно времени подумать о том, как будем реализовывать то, что наметили, кстати, с подачи правительства. При всех проблемах и сложностях их будет еще немало. Нам надо думать о людях, о производстве, о развитии и заниматься обязательно обязательными вещами. Вот с этой точки зрения, я так понимаю, вы хотели бы поделиться со мной, с чего будем начинать, как будем действовать в это непростое время.

Василий Матюшевский, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Действительно, хотелось бы, по сути, обсудить только два вопроса. Это вопрос видения правительством перспектив 2016 года, естественно, в связи с быстроменяющейся макроэкономическими внешними условиями. И вторая группа вопросов — может быть, в первом приближении подойти к видению среднесрочной перспективы, именно в том ключе, о котором Вы только что сказали, выхода на устойчивые темпы экономического роста.

В правительстве подчеркивают: в 2016 году нацеленность на эффективность сохранится. Кстати, еще в конце прошлого года в Беларуси даже ввели систему ключевых показателей эффективности. Такую новацию предусматривает Указ от 18 декабря. Оценка работы руководителей ведомств и концернов, разработка мер по снижению себестоимости производства товаров, а в итоге – рост конкурентоспособности экономики и уровня жизни населения. Но для этого макроэкономическая политика должна быть сбалансированной. Да и учитывать нужно далеко не одно условие.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Когда мы будем говорить о быстроменяющихся условиях или изменяющихся условиях макроэкономики, то мы будем иметь не традиционно с советских времен только один рынок и только одно направление, а рассматривать в глобальном плане. Макро есть макро — это не микроуровень. Поэтому хотелось бы, чтобы мы раздвинули эти рамки и посмотрели шире на то, что происходит. Вот это будет настоящий анализ, от которого никуда не деться.

Василий Матюшевский, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Наша страна — малая открытая экономика, естественно, она очень серьезно вовлечена во все мирохозяйственные отношения. Тем более где-то 60-70% того, что мы производим, реализуем на экспорт. Поэтому состояние дел нашей экономики напрямую зависит от состояния дел в глобальной экономики. Поэтому именно в этом ключе и хотелось бы и переговорить.

Как раз увеличение экспорта – в списке главных факторов экономического роста. О той самой экспортоориентированности говорят и на белорусских предприятиях. К примеру, этот обувной холдинг на рынки других стран поставляет около 40% продукции. Основной партнер – Россия. Когда в прошлом году этот рынок несколько просел, поставки диверсифицировали. Сейчас работают с Прибалтикой, Израилем, шьют пробные образцы для американцев. В нынешнем году спада поставок быть не должно – стратегию продумали.

Николай Мартынов, директор обувного холдинга:

На 2016 год мы планируем это восполнить за счет казахского рынка и за счет более дешевой обуви на российский рынок. Увеличение у нас произошло на белорусском рынке. И, надеемся, будет еще увеличиваться.

В плюс белорусской экономике будет и начало программы с Международным валютным фондом. Нацелена она на комплексное совершенствование экономики Синеокой. Возможности заключения новой программы расширенного финансирования обсуждала очередная миссия МВФ. В нашей стране она работала в ноябре.

Кстати, кредитами Международного валютного фонда уже пользуются несколько десятков стран. Новая страница в диалоге Беларуси и МВФ может быть открыта уже в январе-феврале.

Василий Матюшевский, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Некоторое время назад у нас работала серьезная экспертная команда Международного валютного фонда. Были подготовлены видения программы, у нас оставался один принципиальный вопрос — вопрос тарифов ЖКХ. По итогу сегодняшней встрече можно отметить, что эту работу мы практически завершили. Есть видение по этому направлению, включая ряд компенсационных действий для отдельных категорий граждан. Поэтому мы надеемся, что в ближайшее время все-таки мы войдем в программу с Фондом.

О том, что официальный Минск обсуждает возможность привлечения кредита МВФ на $3 млрд сроком на 10 лет, говорили еще в конце прошлого года. Кредит с выгодным объемом ресурсов и хорошим процентом. Впрочем, это не первая программа Беларуси и МВФ. Новый этап взаимодействия начался еще в 2009. Тогда в нашу страну поступил первый транш кредита по программе stand-by.

Михаил Ковалев, профессор, декан экономического факультета Белорусского государственного университета:

МВФ видит, что Беларусь в целом развивалась динамично, быстро. Это кредит не на модернизацию, это кредит для макроэкономической стабилизации экономики. Кредит МВФ дает отмашку иностранным инвесторам, что в эту страну можно идти. И я убежден, что иностранные инвестиции в 2016 году существенно увеличатся.

Какой будет экономическая картина 2016 года, пока сказать трудно. А ведь при планировании среднесрочных перспектив учитывали 12 фундаментальных факторов. Входят сюда и быстро меняющиеся внешние условия. Например, в их числе ситуация на китайском фондовом рынке. Кстати, программу развития до 2020 года в ближайшее время намерены обсудить с экспертным сообществом.