Александр Лукашенко: "Хлеб надо собрать до зернышка"

Треть урожая - убрана, 2 миллиона тонн зерна - намолочено. Эти цифры озвучил Президент Александр Лукашенко на совещании по вопросам проведения уборочной и заготовки кормов. Глава государства потребовал завершить страду к 25 августа.

В этом году урожайность ожидается на несколько центнеров меньше, чем в прошлом. Это может привести к потере в целом по республике до полумиллиона тон зерна или 50 миллионов долларов. Поэтому как никогда необходимо убрать хлеб без потерь. Именно на это Президент обратил особое внимание в начале совещания. "Хлеб нужно убрать как никогда без потерь. Это связано с тем, что, по прогнозам специалистов, в этом году урожайность может сложиться на пару центнеров ниже, чем в предыдущем. В худшем варианте это приведет к недостатку от 300 до 500 тысяч тонн фуражного зерна по стране", - сказал глава государства. По его словам, в зерне для продовольственных нужд недостатка не будет, но животноводство может пострадать: "У этой сферы большие перспективы, и мы не должны допустить снижения в рационе питания животных такого важного компонента, как зерновые".

В этой связи Президент заявил, что "хлеб надо собрать до зернышка". А сэкономленные на покупке импортного зерна средства можно будет направить на развитие сельского хозяйства, в частности, на производство новых комбайнов.

Если механизм и стратегии уборочной кампании налажены и контроля не требуют, то к качеству уборки сегодня особые требования.

Суждения о плохих погодных условиях Президент назвал неуместными. В этом году необходимо убрать 7 миллионов тон зерна. Глава государства считает, что это возможно при хорошем подходе к уборочной кампании.

В этом году в первую очередь убирается зерно на худших, высохших участках. В то же время, специалисты прогнозируют традиционное снижение урожайности к концу уборочной кампании.



Хлеба в стране достаточно, заявил Александр Лукашенко. Потому дополнительных средств для закупки зерна за рубежом выделяться не будет.

В ближайшее время будут определены районы с лучшей урожайностью зерновых. А более слабым хозяйствам будет оказана материальная помощь. По поручению Президента Комитет государственного контроля активизирует работу и ужесточит меры контроля за уборкой урожая. До 1 сентября будет проверена вся отчетность сельхозпредприятий с целью выявления фактов фальсификации сведений об убранном урожае. Сроки уборки должны быть максимально сжатыми - предупредил глава государства.