Рубеж в два миллиона тонн зерна вот-вот будет взят

Валовой сбор на сегодня - миллион и почти 800 тысяч тонн, что на полмиллиона тонн зерна больше, чем было собрано в это время в прошлом году.

По этому показателю лидируют хозяйства Минской области (более полумиллиона тонн). За ними следуют аграрии Гродненщины (420 тысяч тонн). На третьем месте Брестская область (418 тысяч тонн). Около четверти миллиона тонн зерна собрали сельхозорганизации Гомельской области.

Увеличиваются намолоты и на севере Беларуси: в Могилевской области собрано свыше 240 тысяч тонн зерна, в Витебской - 83 тысячи. Все области, за исключением Гомельской, по сравнению с прошлым годом увеличили валовой сбор зерна.



Из-за недостатка зерносушильных машин и ускоренных темпов уборки зерновых, часть урожая поступает на заготовительные предприятия влажной. На предприятиях отрасли сегодня ежедневно просушивается 45 тонн зерна. В ближайшее время планируется задействовать еще 65 зерносушильных комплексов.