Для досушки зерна будут задействованы дополнительные зерносушильные комплексы

Часть зерна нового урожая на заготовительные предприятия поступает слишком влажным, и досушивать его приходится уже технологам. При этом зерно закупается у хозяйств по более низкой цене. В ближайшее время аграриями планируется задействовать еще 65 зерносушильных комплексов, что, по словам чиновников, обещает изменить ситуацию. В сутки Минский комбинат хлебопродуктов принимает до двух тысяч тонн зерна. Лаборанты проверяют содержание клейковины - от нее зависит качество муки, высокая влажность которой увеличивает стоимость хлеба. Многие хозяйства не успевают высушить зерно к отгрузке. Досрочное выполнение госзаказа вынуждает аграриев доплачивать предприятиям за сушку собранного ими урожая. 45 тысяч тонн зерновых в день проходит через сушильные камеры.

По объемам урожая в этом году хлеба ожидается вдвое больше, чем в прошлом: 10% госзаказа минскими мукомолами уже выполнены.