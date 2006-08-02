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Для досушки зерна будут задействованы дополнительные зерносушильные комплексы

02 августа 2006 07:11
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Часть зерна нового урожая на заготовительные предприятия поступает слишком влажным, и досушивать его приходится уже технологам. При этом зерно закупается у хозяйств по более низкой цене. В ближайшее время аграриями планируется задействовать еще 65 зерносушильных комплексов, что, по словам чиновников, обещает изменить ситуацию. В сутки Минский комбинат хлебопродуктов  принимает до двух тысяч тонн зерна.  Лаборанты  проверяют  содержание клейковины - от нее зависит качество муки,  высокая  влажность которой увеличивает стоимость хлеба.  Многие хозяйства  не успевают высушить зерно к отгрузке. Досрочное выполнение госзаказа вынуждает аграриев доплачивать предприятиям за сушку  собранного ими урожая.   45 тысяч тонн   зерновых  в день проходит через сушильные камеры.
По объемам  урожая в этом году хлеба ожидается вдвое больше, чем в прошлом: 10%  госзаказа минскими  мукомолами  уже выполнены.
# Экономика

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