Александр Лукашенко дал поручение благоустроить центр Могилёва в 2015 году

Новости Беларуси. Президент 5 ноября посетил с рабочей поездкой Могилевскую область. В центре внимания главы государства оказалось сразу несколько тем. Среди них — развитие региона, в частности его дорожно-транспортной инфраструктуры. Речь зашла о реконструкции моста через реку Днепр, и в целом о необходимости отремонтировать более половины путепроводов Республики. Тем более, что всем необходимым оборудованием страна располагает. 5 ноября Александр Лукашенко побывал на предприятии, где способны удовлетворить подобный спрос. Разговор состоялся серьезный, после чего Президент пообщался с работниками предприятия.

Тему благоустройства дорожно-транспортной инфраструктуры продолжили уже на совещании. Впрочем, только этим общение не ограничилось. Экономическое развитие региона, кадровый вопрос и ситуация в аграрной сфере.

В народе его называют «шмидтовский». Ремонтные работы на этом могилёвском мосту начались в июле 2013. Тогда говорили: время пришло. Ведь построенный в 1967 году, путепровод с тех пор ни разу не видел капремонта. В октябре 2014 года закрыли на «шмидтовском» мосту движение транспорта. В итоге о неудобствах заговорили уже жители города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Житель Могилева:

Когда мост был закрыт, очень некомфортно было до центра добираться. Постоянные пробки, особенно в час-пик.

Вот только сроки сдачи объекта пришлось переносить не раз. Строители утверждали — для безопасности. Во время ремонта в старых балках моста нашли критические деформации. Но есть ли теперь гарантия того, что мост больше «не даст трещину»? Сегодня Глава государства приехал лично убедиться в готовности объекта.

Мост это в Могилёве, конечно, не единственный. Всего 20 транспортных артерий. Через Днепр — три.

За последние пять лет количество транспорта увеличилось на 26%. Поэтому вся транспортная инфраструктура Могилева должна быть под особым контролем. Уверен в этом и Глава государства.

Перед сдачей объект не единожды проверяли. Нагрузка в 250 тонн или шесть груженых МАЗов. Такой экзамен путепровод выдержал, — заверяют специалисты. Вот только открытым сейчас остается другой вопрос. Благоустройства рядом с транспортной артерией.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Вот так вроде бы ничего - вы тут что-то замазали. Но хотя бы (вот сейчас сушь стоит такая) перевернули эту землю, перелопатили, сделали вот так. Потом дорожки, какие-то деревца посадили, чтобы народ мог на это пространство приходить и отдыхать. Но, на сколько я помню, как было здесь в советские времена, так и осталось. Тоже самое с той стороны. А это же лицо города. Нет больше в стране такой неухоженной реки, как в Могилеве. Везде набережные сделаны. Не надо делать железобетонные - это дорого. Но возьмите, сделайте с уклоном, растительным грунтом хотя бы заделайте. Вот я в Эмиратах побыл. Там же просто в океане строят жилье. Намывают песок, сваи забивают и на сваях строят жилье. Но здесь и Бог же велел. И Днепр будет глубже. Песка хватает. А может быть и не надо - время прошло - многое его намывать, метр. Сняли растительный грунт, намыли песок, чтобы сухо было, чтобы влаги не было снизу, и стройте жилье. Но это впереди. Может, вы здесь частное жилье простроите (люди будут благодарны), несколько улиц. Но это надо закрывать. И благоустроить нужно в будущем году. Вот это будет ответ могилевчанам на мою просьбу и мое поручение. Вы это должны всем городом собраться и сделать. Поговорить с художниками, декораторами, еще со специалистами. Они вам за зиму нарисуют, что тут должно быть. Но очень дешево. Потому что это, я уверен, будет временно. Не может в центре города пустовать земля.

Впрочем, инфраструктуру Могилева нужно развивать. И не только транспортную. Вопросы развития области, в том числе проблемные, обсуждали уже на совещании.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Любая встреча президента с руководством предприятий, регионов, областей, города, она всегда, наверное, на пользу, чтобы с глазу на глаз поговорить по тем или иным проблемам, которые волнуют тот или иной регион. Чтобы быть абсолютно откровенным, скажу, что мне от специалистов моего помощника Могилевской области поступают тревожные сигналы о ситуации на Могилевщине. Если абсолютно откровенно, вы, наверное, заметили, тихо, спокойно, без всякого аврала я пытаюсь сформировать новое руководство в стране, поскольку через год нам придется вместе с вами держать отчет перед белорусским народом. Тот, кто наблюдает за кадровыми назначениями, не мог не заметить, что появились в руководстве новые лица. Это процесс. Он не заканчивается завтра. Я об откровенно сказал и Правительству, и членам Правительства, и губернаторам, что ротация кадров — это закон. Я никогда не исключал то, что должна происходить и сменяемость кадров.

Статистика неутешительная. За 9 месяцев объем ВВП составил меньше 95% к аналогичному периоду 2013 года, меньше экспортировали товаров, вопросы есть и в сфере жилищного строительства. Помощник Президента по Могилевской области уверен — причина в неправильном стиле руководителя.

Геннадий Лавренков, помощник Президента по Могилевской области:

Сегодня так и не удалось системно выработать тот подход подбора кадров. Есть они, но ими надо заниматься.

Несомненно, база для АПК есть. Тем не менее, проблем избежать удается далеко не всегда. В первую очередь в животноводстве. Выход попытались найти в правительстве. В итоге разработали программу по развитию юго-восточных регионов. Под особым контролем и промышленная сфера области.

Ведь все валообразующие предприятия в буквальном смысле «хромают».

Только в Могилевском регионе более 2 с половиной тысяч предприятий, 17 из них сельскохозяйственные. Проблемы сегодня в производстве говядины и молока.

По промышленным показателям и не только область отстает от других регионов страны.

Президент обратил внимание и на благоустройство областного центра. Могилев надо превратить в уютный город. По аналогии с другими городами: Гродно, Брест, Витебск.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Заставить население, чтобы и забор был в порядке, чтобы хлама, мусора не было. Как в витринах. Как глянешь, хочется съежится и не смотреть в ту сторону. Это тоже вопрос. Поэтому если бюджет наполняется, деньги, конечно, надо считать, но надо Могилев превратить в уютный город. Посмотрите на Гомель — это же сказка, а не город. Конечно, есть и негативные, но его практически не видно. Возьмите Гродно, Брест, тоже такой был отсталый в своем отношении, как Могилев. Привели в порядок. Могилев — самый отстающий.

Также в области в течение года выявлено 10 коррупционных преступлений. А это говорит о том, что антикоррупционные комиссии работают недостаточно. Актуальна в регионе и проблема тунеядства. За последнее время трудоустроено 600 человек. Но такой работы недостаточно.

Петр Рудник уверен: низкие показатели области - результат недостаточной работы всей команды руководителей. Выход предлагает Глава государства.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я даю право губернатору право принять по всем предприятиям области решения на исполкоме и направить мне письмом, где он принял решение, я это утвержу. У вас времени до 15 ноября. Заменить всех, кто ниже вас. Стиль работы, вы это сами подтвердили, никчемный. Исполком отвечает за все в области, а во главе этого исполкома стоит губернатор. Если вы подобрали единомышленников, вместе садитесь и управляйте. Собирайтесь и думайте, если хотите работать. Вы им передайте всем, что без вашего ведома они нигде работу не найдут, потому что с 1 января вступит закон. Выше закона — декрет Президента: если тебя уволили, то другой наниматель без твоего согласия тебя не примет. Бывают случаи разные, но это надо, чтобы губернатор потом принял решение как судья. Вот и весь вопрос.