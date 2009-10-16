Александр Лукашенко: Часовой завод будет восстановлен

На базе Минского часового завода может быть создано совместное белорусско-швейцарское производство.

Такую возможность не исключает Президент Александр Лукашенко. Глава государства побывал на предприятии и встретился с потенциальным инвестором – представителями компании «Франк Мюллер», авторитет которой на европейском рынке безупречен. Компания предлагает восстановить производство, поставить современное оборудование. Основные наши условия – социальная направленность бизнеса, а также сохранение самого бренда «Луч».

В Советском союзе бренд «Луч» всегда был синонимом качества. С 1996 года завод стал акционерным обществом. Но свободное плавание, без помощи государства, на пользу ему явно не пошло. Процветающий в советские времена, сегодня «Луч», как говорят маркетологи, стабильно убыточный. Хотя до 1992 года на рынок отсюда уходили миллионы часов. И Орденом трудового Красного знамени Минский часовой награждал сам Брежнев.

Руководство «Луча», во владении которого оказались огромные площади в центре столицы, развитием производства занималось мало, думая всё больше о сдаче помещений в аренду. В итоге, Минский часовой оброс не только проблемами и убытками, но и многочисленными судебными спорами. Вернуть отданную за бесценок собственность удалось только после вмешательства Государства. Неспроста сегодня у завода Президента встречали представители и городской власти, и прокуратуры, и Правительства.

Три года назад решили погасить долги, назначили антикризисного управляющего, задались вопросом – как с заводом быть дальше? И сегодня для расстановки всех точек над «i» вновь понадобилось волевое «президентское слово».

– Что вам надо для того, чтобы этот завод работал? – спросил Александр Лукашенко у директора Минского часового завода.

– Чтобы решать перспективные вопросы, нам надо провести техническое перевооружение оборудования, – ответил Николай Гаевский.

Необходимость модернизации видна невооружённым глазом. Хотя труд часовых дел мастеров большей частью ручной, станки для производства деталей не обновлялись с 1956 года, как и сама технология. Как собирали часы в 60-х, точно так же собирают и сегодня. Разумеется, зеркалом этого стало качество, дизайн, и как итог – объёмы продаж.

Собственными силами реанимировать завод пока не удалось. Одна из причин – отсутствие своей школы «часового дела». Не исключая и другие возможности, рассмотрели предложение инвестора. Репутация «Франк Мюллер» на рынке безупречна, компания создаёт уникальные наручные часы со сложными механизмами.

Швейцарцы не первые, кому Минский часовой приглянулся. Но белорусское государство всегда осторожно. Сегодня Александр Лукашенко ещё раз подчеркнул свою позицию по отношению к заводу, высказанную ещё в 2006. Беларусь «Луч», как завод и как бренд, сохранит. С инвестором или без.

– Чего бы это ни стоило, часовой завод будет восстановлен, – отметил Александр Лукашенко. – Я не против иностранных инвесторов, но вы должны понять одно, что на кабальные условия мы не пойдем. Если вы думаете, что здесь все рухнуло, ничего не делается, то это заблуждение. Вы должны идти сюда, исходя из того, что завод, так или иначе, будет восстановлен. С нами нужно разговаривать как с партнерами. И если вы будете выполнять договоренности, вы никогда не пожалеете, что пришли. Мы создадим условия работы не хуже, чем в Швейцарии.

Разговор партнёров проходил и в цехах. Александр Лукашенко заметил, что и на таком морально устаревшем оборудовании, белорусы что-то делать могут. Значит, мозги есть, дело остаётся за технологиями. Согласился с этим и потенциальный инвестор. Кстати, Президент также дал понять, что на заводе можно создать и своё конструкторское бюро из белорусских специалистов. Не проблема и новый часовой механизм.

– Здесь есть определенная школа, а она была неплохая. В нашей стране, а также в соседних, есть люди, которые остались не у дел, и которых в случае необходимости можно пригласить для работы на предприятии, потому что оно знаковое для страны, – отметил Александр Лукашенко.

Подняться с колен заводу в последние годы помогло сопутствующее производство. Так довольно успешно здесь производят, правда, не для «Луча», платы, мелкие автодетали, даже GPS-навигаторы. Всё это может быть вычленено, как отдельное производство. Часы же – это как интеллектуальное лицо страны, подчеркнул Президент. К слову, стран, выпускающих самолёты и вертолёты, в мире больше, чем производителей часов. И конечно, терять такую возможность Беларусь не намерена.

– Рынок вами проработан, у вас сомнений нет? – спросил Александр Лукашенко генерального директора компании «Франк Мюллер» (Швейцария) Вартана Сирмакеса.

– Рынок – это весь бывший Советский союз, у меня нет сомнений на этот счет. Начинать будем с дизайна. Над новым дизайном часов будут работать итальянские и швейцарские дизайнеры, – ответил он.

– А часы марки «Мюллер» вы хотите тоже здесь производить? – уточнил Президент.

– Я хочу сделать тут национальный продукт, не хочу смешивать торговые марки, – пояснил Вартан Сирмакес.

Предложение инвестора – восстановить производство, поставить современное оборудование и довести зарплату до уровня средней по столице. Социальная направленность бизнеса – условие для всех инвесторов, желающих работать в Беларуси. В будущем швейцарская компания намерена создать компактное производство под одной крышей. И как перспектива через лет 10 – возвести под Минском целую «часовую деревню», с заводом, школой для часовщиков, торговыми точками.

– Надо только сесть и договориться, – обратился Президент Беларуси к директору компании «Франк Мюллер». – Вы можете обратиться ко мне в любой момент, когда у вас возникнут сложности. Если вы обеспечите в вашем будущем производстве занятость в тысячу человек, вы будете для нас хорошими друзьями.

Бизнесмен подчеркнул: ему нравится белорусская политика, в частности, по развитию производства и промышленности. В планах - создание спецсерии к Чемпионату мира по хоккею, который пройдет в Беларуси в 2014 году. Вот и часов будет ровно 2014. И на это вдохновила его «Минск-Арена».

– Я вижу, что производство в стране действует, развивается, оно очень динамично. Я лично посещал «Минск-Арену» – это просто фантастика! И я хочу сделать ровно 2014 часов, – подчеркнул Вартан Сирмакес, генеральный директор компании «Франк Мюллер» (Швейцария).

Если желания инвестора совпадут с требованиями белорусского государства, окончательное решение по заводу, может быть принято уже до нового года. Все документы на столе Президента появятся к 15 декабря.