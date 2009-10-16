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Германия изучает возможности инвестиций в Могилевскую область

16 октября 2009 13:22
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Об этом говорят бизнесмены двух стран в городе на Днепре.

На встречу приехали делегации 14 городов-побратимов. Кроме того, в Могилев прибыли представители германских предприятий и общественных организаций. По мнению участников встречи, это - хорошая возможность для укрепления двухсторонних связей во всех сферах.

- Наши партнерские отношения развиваются во многих сферах, таких, как обмен молодежью, культурные связи. В условиях экономического кризиса эти отношения должны быть еще более тесными. У нас с Беларусью есть большой потенциал, - сказал Хорст Наас, бургомистр города Бонн (Германия).

# Экономика

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