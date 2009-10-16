Беларусь и Вьетнам заключили контракты на 60 миллионов долларов

Договоренности достигнуты 16 октября в Минске на совместном бизнес-форуме.

Подписано несколько двусторонних документов. Так, «Белорусская калийная компания» поставит в новом году во Вьетнам 100 тысяч тонн удобрений.

- Мы ориентируемся в 2009 году на Вьетнамский рынок, и поставим на него удобрений общей суммой порядка 100 миллионов долларов. Поэтому сегодняшний контракт знаковый. Эта компания во Вьетнаме пользуется большим авторитетом. В целом, рынок удобрений – интересный рынок. Население растет, посевные площади сокращаются, поэтому внедрение интенсивных технологий требует удобрения, - заявил Владимир Николаенко, генеральный директор Белорусской калийной компании.

Многие зарубежные бизнесмены вернуться на родину с солидным пакетом договоренностей. Так, «Белшина» и «МАЗ» отправят во Вьетнам шинную продукцию и 600 машино-комплектов. А Минский моторный завод уже со следующего года поставит двигатели и комплектующие. Свое желание сотрудничать в кредитно-финансовой сфере скрепили документально крупнейшие банки двух стран.

- В прошлом году наш товарооборот уже удвоился по сравнению с 2007 и составил 47 млн долларов, но потенциал значительно больше. Стоимость подписки сегодняшних контрактов оценивается в 60 млн долларов, и это очень важно, что эти контракты расширяют возможности сотрудничества, - сказал Нгуен Куок Кьюнг, заместитель министра иностранных дел Вьетнама.