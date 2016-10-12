Новости экономики за 12.10.2016

Новости Беларуси. 8 часов в день, 40 – в неделю, 2038 часов в год проводит на работе среднестатистический белорус. В следующем году большинство белорусов будут работать на 19 часов меньше. Изменились расчетные нормы рабочего времени, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

РАБОТАТЬ БУДЕМ МЕНЬШЕ

Время работы на уровень зарплаты влияет не напрямую. С помощью расчетных норм работодатели скорее корректируют необходимую численность работников, продолжительность рабочего дня и контролируют соблюдение этих норм.

Елена Пещенко, специалист главного управления труда и заработной платы Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:

В 2017 году 365 календарных дней. Для сравнения, в 2016 было 366. И соответственно

на 2 рабочих дня в 2017 году будет меньше.

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ

50 рублей или 6% ежемесячного дохода – в такую сумму обходится питание ребенка в детском саду. Напомним, родители платят только за еду, все остальные расходы по содержанию детей берет на себя госбюджет. Из него, кстати, на одного маленького белоруса в месяц выделяется 150 рублей. Родителей больше волнует вопрос рациона детского питания. В него должны входить ежедневно молоко, мясо, овощи, крупы и свежие фрукты. 2-3 раза в неделю – рыба, яйца, творог и сметана.

От 1,5 до 3,5 рублей в день стоит пятиразовое питание малыша, и нормы расхода зависят от возраста и от длительности пребывания в дошкольном учреждении.

КОМФОРТ ЗА ПОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ

На 25% выросли тарифы на проезд в поездах межрегиональных линий из Минска в Гомель и обратно. Это те самые электрички бизнес-класса с повышенным комфортом, удобными сидениями и Wi-Fi. Комфорт и стал причиной повышения стоимости проезда.

Билет в одну сторону в вагоне II класса теперь стоит 10 рублей 50 копеек. В І классе – 14 рублей 53 копейки.

ЦВЕТОЧНАЯ ЭКСПАНСИЯ

В десятки раз увеличилась продажа белорусских цветов в Россию. За полгода экспортировали 28,5 миллионов срезанных цветов. Больше всего у нас купили роз – 18 миллионов штук. До 6 миллионов увеличили поставку гвоздик. За первые семь месяцев этого года было ввезено в Россию 4 миллиона хризантем, 198 тысяч лилий и 24,5 тысячи орхидей. В 19 раз больше продали растений для декора. Объем экспорта листьев, веток, трав и мха увеличился с 3 до 57 тонн.

МОНЕТНЫЙ ДВОР

Монетный двор, а точнее, дворик, заработал на центральном продовольственном рынке столицы.

Под руководством опытного мастера, можно поучаствовать в процессе чеканки.

На аверсе – изображена та самая бабушка, продающая семечки. На реверсе – пожелание счастья и добробыта.

Доллар укрепился на полкопейки, курс на завтра 1 рубль 92 копейки. Евро опустился до 2 рублей 12 копеек. 100 российских рублей можно купить за 3 рубля и 6 копеек белорусских.