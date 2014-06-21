Парламенты России и Беларуси намерены синхронно ратифицировать договор о ЕАЭС

Новости Беларуси. Парламенты России и Беларуси намерены синхронно ратифицировать договор о Евразийском экономическом союзе. Об этом заявили 21 июня по итогам 46 сессии Парламентского собрания двух стран. К этому процессу присоединится и казахстанская сторона.

На заседании также были рассмотрены итоги работы Парламентского собрания в 2013 году и организационные вопросы. Особое внимание – реализации проектов Союзного государства, которые посвящены 70-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Сергей Нарышкин, председатель Парламентского Собрания Союзного государства Беларуси и России:

Мы рассмотрели ряд вопросов и организационного характера, и творческого. Прежде всего речь идет о плане мероприятий по подготовке к празднованию 70-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 70-летия Великой Победы. Депутаты парламентского собрания, уже через несколько часов, ночью, мы примем участие в памятном мероприятии, которое ежегодно проходит на территории Брестской крепости.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Втрое направление, важнейшее – это создание комфортных условий для проживания ветеранов Великой Отечественной войны. Много, безусловно, по этому направлению сделано, но пока не все. На это тоже было обращено внимание.

Ночью союзные парламентарии примут участие в памятных мероприятиях, которые пройдут по случаю Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.