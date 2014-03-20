8 тысяч граждан Туркменистана получают образование в Беларуси

Новости Беларуси. О совместных белорусско-туркменских проектах говорили 20 марта в правительстве. У Беларуси и Туркменистана существует полное взаимопонимание как на международном уровне, так и в рамках двусторонних отношений. Это отметил премьер-министр Михаил Мясникович на встрече с министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым.

Михаил Мясникович подчеркнул, что дружественный Туркменистан является для Беларуси стратегическим партнером. Свидетельство тому - конкретные проекты и объемы взаимной торговли. Взаимодействие двух государств носит комплексный и системный характер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возможно, общую экономику подтянут в перспективе и нынешние студенты. Сегодня почти 8 тысяч молодых людей из Туркменистана получают образование в Беларуси. Учатся на инженеров, энергетиков, экономистов и дипломатов.

Акмырат и Атдаев приехали из Ашхабада в Минск 4 года назад. Поступили в БГУ на экономический. Это к погоде привыкли не сразу — все таки климат разный. В Туркменистане и зимой температура не опускается ниже нуля. А вот с одногруппниками в первый день нашли общий язык. Теперь вместе путешествуют по республике.

Акмырат Максат, студент 4 курса экономического факультета БГУ:

Это хорошо, что страны сотрудничают почти во всех отраслях: в образовании, в медицине, в промышленности. Нам нравится здесь. 4-й год как-никак. У меня семья в Ашхабаде. Все ждут, пока я получу диплом и надеются, что я вернусь поскорее с дипломом.

Этот год обучения станет для них последним. Акмырат собирается вернуться домой. Специалисты с белорусским образованием в Туркменистане — в цене. Это и потенциальные сотрудники для белорусско-туркменских предприятий.

Его друг Атдаев планирует остаться в Минске. Еще в ноябре между БГУ и Туркменским государственным университетом подписан договор о сотрудничестве.

Атдаев Атаев, студент 4 курса экономического факультета БГУ:

Мне нравится, как преподают преподаватели, дружба мне нравится. В общем, мне нравится белорусский народ. Переговорю с родителями, может, останусь. Хотелось бы.

Встречаясь в ноябре 2013 года в Ашхабаде, президенты поддержали идею создания совместных предприятий в самых разных сферах. Тогда белорусская делегация увезла пакет из 11 документов. Осенью договорились, что поставки белорусской техники в Туркменистан увеличатся.

Среднеазиатское государство охотно покупает белорусские грузовики, самосвалы. За последние 4 года - почти 10 тысяч машин. Туркменистану нужны сервисные центры.

Работать готовы над проектами в науке. Сейчас Туркменистан старается уйти от сырьевой зависимости - интересуется технологиями. Идут переговоры о поставке, а в перспективе и сборке беспилотников.

Сергей Чижик, заместитель Председателя Президиума НАН Беларуси:

Территория Туркменистана достаточно большая, плотность населения невысокая. Мы можем контролировать целый ряд параметров, границы, чрезвычайные ситуации. Мы планируем в ближайшее время провести испытания, возможно, это будет во время выставки. После чего, если параметры нашей техники удовлетворят, будет заключен контракт на приобретение таких аппаратов, а возможно и на широкое освоение в производстве.