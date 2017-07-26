Новости экономики за 26.07.2017

Новости Беларуси. Непогода оживила рынок страховых услуг в Беларуси. Вырос спрос на страхование жилых домов и имущества от стихийных бедствий. Наш экономический обозреватель Наталья Надольская подсчитала, сколько стоит застраховать дачу и садовый инвентарь. Наталья, в каких случаях можно получить страховку? Если на ваш автомобиль упало дерево, страховку выплатят, а если в пробке вас слегка затопило ливнем – то компенсации не будет. ЗАСТРАХОВАТЬ ОТ НЕПОГОДЫ

По правилам страхования к стихийным бедствиям относятся в том числе ветер, град, дождь, половодье, удар молнии. Словом, внимательно читайте договор.

По статистике 84% страховых случаев при страховании, например, дач происходят именно из-за этих природных явлений. Стоимость денежной компенсации определяется страховой суммой, тарифом и набором рисков, которые входят в договор. Тарифы и условия у всех компаний разные. Стоимость страхования дачи может составлять 0,6% от страховой суммы, а может превышать и 2% от стоимости имущества. Так, застраховав дачу на 5000 рублей, ежегодный взнос составит 30 рублей. Можно также застраховать имущество, находящееся на даче (технику, инструменты, инвентарь). При страховой сумме 500 рублей средний страховой взнос будет в среднем 13 рублей. «БЕЛАВИЯ» И EMIRATES ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ

С 26 июля дня клиенты авиакомпаний «Белавиа» и Emirates уже могут путешествовать транзитом между Минском и Дубаем через Москву, Санкт-Петербург, Стамбул, Париж и Франкфурт. Благодаря сотрудничеству двух авиакомпаний, заключенным соглашениям и внедренному интерлайну, пассажиры могут оформить единый билет на рейсы обоих авиаперевозчиков, а также подобрать наиболее удобные стыковки рейсов и приобрести билет по более привлекательной цене.

ЭКСПЕРИМЕНТ БЖД

В свою очередь белорусские железнодорожники совместно с латвийскими коллегами проводят эксперимент с применением системы динамического управления тарифами на поездах международных линий. При покупке билетов их стоимость будет зависеть от сроков приобретения и заполненности вагона. Первые 9% билетов можно будет купить за полцены. За 45 суток до отправления поезда плацкарт до Риги стоит 45 рублей. По мере роста заполняемости вагона стоимость проезда будет постепенно увеличиваться до 100%.

КОГДА НУЖНА ПОМОЩЬ Более 160 тысяч белорусов получили адресную социальную помощь за полгода. На все расходы – порядка 41 миллиона рублей государственных денег. Традиционно ежемесячное пособие получают многодетные и неполные семьи с несовершеннолетними детьми. Кстати, неблагополучным семьям пособие выделяется в натуральной форме: продукты, одежда, предметы гигиены. Бесплатным питанием за 6 месяцев обеспечили более 20 тысяч детей. Речь идет о сумме в 10 миллионов рублей. ВЕРНУТЬ СПРОС ПОТРЕБИТЕЛЯ