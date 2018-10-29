29 октября вступили в силу изменения в Банковский кодекс: что изменилось?

Новости Беларуси. Белорусские банки не смогут в одностороннем порядке изменить процентные ставки по выданным кредитам. 29 октября вступили в силу изменения в Банковский кодекс (подробнее здесь), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они касаются в основном защиты интересов физических лиц. Клиенты смогут досрочно погашать потребительские кредиты с уплатой процентов за срок пользования займом без предварительного уведомления банка. В случае задолженности о ней напомнят в обозначенное время.

Ольга Илюкевич, заместитель начальника главного управления регулирования банковских операций Национального банка Беларуси:

При образовании просроченной задолженности в настоящее время банки должны не позднее, чем за 30 дней, проинформировать об этом кредитополучателей. А для поручителей этот срок установлен не позднее 60 дней.