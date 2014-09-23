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Первый белорусско-американский инвестфорум прошел в Нью-Йорке

23 сентября 2014 10:21
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Новости США. В Нью-Йорке прошел первый белорусско-американский инвестфорум. Наших тракторов на американском рынке станет больше, а одна из крупнейших  транснациональных корпораций США (она выпускает системы водоочистки) расширит свой бизнес в Синеокой. Таковы краткие итоги переговоров.

Мероприятие с самого начала вызвало фурор в заокеанских бизнес-кругах: число участников превысило две сотни.

Говорили на форуме не только об экономическом сотрудничестве, но и  о «перезагрузке» в отношениях между странами. Американские эксперты сошлись на том, что деловой контакт способствует контакту политическому.  К примеру, двусторонняя торговля между Беларусью и США уже превышает цифру в 1 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Международное сотрудничество # Беларусь-США

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