Первый белорусско-американский инвестфорум прошел в Нью-Йорке

Новости США. В Нью-Йорке прошел первый белорусско-американский инвестфорум. Наших тракторов на американском рынке станет больше, а одна из крупнейших транснациональных корпораций США (она выпускает системы водоочистки) расширит свой бизнес в Синеокой. Таковы краткие итоги переговоров.

Мероприятие с самого начала вызвало фурор в заокеанских бизнес-кругах: число участников превысило две сотни.

Говорили на форуме не только об экономическом сотрудничестве, но и о «перезагрузке» в отношениях между странами. Американские эксперты сошлись на том, что деловой контакт способствует контакту политическому. К примеру, двусторонняя торговля между Беларусью и США уже превышает цифру в 1 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.