Прямой эфир

С 1 марта оплачивать страховые и туристические услуги можно только в белорусских рублях

01 марта 2015 11:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. С 1 марта оплачивать страховые и туристические услуги можно только в национальной валюте.

Отныне исключительно белорусскими рублями можно рассчитываться и за топливо на автозаправках.

Этот шаг сделан Национальным банком для максимального сокращения случаев использования иностранной валюты при проведении расчетов на территории Беларуси.

Это должно  повысить доверие населения и субъектов хозяйствования к рублю и защитить внутренний потребительский рынок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Нацбанк Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
С 1 марта в Беларуси повышена ставка первого разряда
01 марта 2015 11:17

С 1 марта в Беларуси повышена ставка первого разряда

Молдова – в пятерке главных торгово-экономических партнеров Беларуси. Что там просходит? Репортаж «Картины мира»
28 февраля 2015 21:27

Молдова – в пятерке главных торгово-экономических партнеров Беларуси. Что там просходит? Репортаж «Картины мира»

Почему богатый Азербайджан пошел на 34% девальвацию? Репортаж программы «Картина мира»
28 февраля 2015 21:18

Почему богатый Азербайджан пошел на 34% девальвацию? Репортаж программы «Картина мира»