С 1 марта оплачивать страховые и туристические услуги можно только в белорусских рублях

Новости Беларуси. С 1 марта оплачивать страховые и туристические услуги можно только в национальной валюте.

Отныне исключительно белорусскими рублями можно рассчитываться и за топливо на автозаправках.

Этот шаг сделан Национальным банком для максимального сокращения случаев использования иностранной валюты при проведении расчетов на территории Беларуси.

Это должно повысить доверие населения и субъектов хозяйствования к рублю и защитить внутренний потребительский рынок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.