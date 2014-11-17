На примере ряда ферм Витебской области показали, как восстановить объемы производства свинины в Беларуси

Новости Беларуси. Восстановить объемы производства свинины в стране. Как выполняется поручение президента, данное Правительству в мае 2014 года, 17 ноября показали на примере Витебской области.

За 2015 год поголовье свиней в республике должно увеличиться до 3,5 миллионов. Без малого полмиллиона придется на северный регион.

В свое время из-за африканской чумы свиней здесь потеряли около половины животных. Исправить ситуацию пытаются в первую очередь за счет ремонта и модернизации уже имеющихся ферм и комплексов. Таких, как в Толочинском и Дубровенском районах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Шалухо, директор филиала Витебского комбината хлебопродуктов:

Сейчас объявлен тендер на закупку оборудования для того, чтобы (комплекс, сами знаете, старый, 37 лет), чтобы выйти на проектную мощность нашего комплекса, то есть на 17-18 тысяч постановочных мест. Установлено дополнительно второе ограждение комплекса. Теперь уже никто туда не сможет проникнуть, за это ограждение. Установлено три дизбарьера, капитально отремонтирован санпропускник.

Владимир Позняк, директор мясокомбината:

Вы можете видеть, какие работы проведены мелиораторами, проводятся строителями. Нами освоено порядка 20 миллиардов рублей. И это еще не предел. Для завершения работ надо порядка еще 8-9 миллиардов. Это одно из предприятий, которое составляет основу сырьевой безопасности комбината. Поэтому для нас это необходимо. Мы этим вопросом занимались, заниматься будем.

К 2016 году только в Витебской области введут в эксплуатацию 20 комплексов и 2 фермы. Однако в идеале здесь должно появиться еще 3 абсолютно новых современных комплекса.

Владимир Машеро, первый заместитель начальника Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома:

У нас имеются сегодня выделенные площадки под строительство свиноводческих комплексов. У нас подготовлено ПСД. Поэтому сегодня занимаемся только восстановлением тех комплексов, которые сейчас у нас уже имеют возраст 30 и более лет.

Теперь разводить свиней можно и на личных подворьях. Причем даже на расположенных в 5-километровой от свинокомплекса зоне. Радиус своеобразной «подушки безопасности» сократился до 2 километров (если комплекс более чем на 12 тысяч голов) b до 500 метров (если сельхозобъект меньшей вместимости).