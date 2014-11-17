Новости Беларуси. Всемирная неделя предпринимательства стартует 17 ноября в Беларуси. По мнению экспертов, она станет хорошим посылом для открытия собственного дела, а также площадкой для обмена опытом между зарубежными и белорусскими партнерами.

Неделя соберет лидеров бизнеса, международных экспертов, дипломатов, представителей финансовых институтов, бизнес-союзов и власти. Программа включает в себя мастер-классы, конференции, дискуссии и конкурсы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.