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Всемирная неделя предпринимательства стартует 17 ноября в Беларуси

17 ноября 2014 08:13
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Новости Беларуси. Всемирная неделя предпринимательства стартует 17 ноября в Беларуси. По мнению экспертов, она станет хорошим посылом для открытия собственного дела, а также площадкой для обмена опытом между зарубежными и белорусскими партнерами.

Неделя соберет лидеров бизнеса, международных экспертов, дипломатов, представителей финансовых институтов, бизнес-союзов и власти. Программа включает в себя мастер-классы, конференции, дискуссии и конкурсы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ключевым событием недели станет IV Форум предпринимательства. Он откроется в Минске 18 ноября.

 

# Экономика # Государственная политика в сфере предпринимательства

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