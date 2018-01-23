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17 тысяч минчан застраховали свои мобильные телефоны и планшеты

23 января 2018 15:38
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Новости Беларуси. 17 тысяч жителей столицы застраховали свои портативные устройства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще год назад мобильники и планшеты страховали только от кражи. Однако за 2017 год перечень страховых услуг расширили. Теперь он включает в себя любую поломку или механическое повреждение.

При наличии договора страхования устройство отремонтируют или вернут за него деньги.

В прошлом году в Минске заключили без малого миллион соглашений добровольного страхования. Чаще всего страхуют квартиры и автомобили. По-прежнему востребована медицинская страховка. Из набирающих популярность – страхование велосипедов и домашних питомцев.

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# Экономика # Страхование

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