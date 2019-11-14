Ёлка непрактична – смола и копоть забивают дымоход. Какими дровами лучше топить печь

Владельцы частных домов спешно запасаются натуральным топливом. Синоптики уверяют: мороз наступает на пятки. В среднем покупают 5-6 кубов. По словам специалистов, этого хватит на всю зиму.

Анастасия Солоненко, менеджер компании по производству дров:

Мы не заказываем тот объём дров, чтобы они портились. Мы всегда берём лес по мере необходимости. Это сезонный бизнес. Мёртвый сезон – это зима. Если зимой в день мы вывозим максимум 15 кубов, то весной и осенью – больше 30-ти с каждой точки.

На этом полигоне шишке негде упасть. Тут ёлка, берёза, осина, ольха, граб и дуб. 10 кольщиков, 2 человека крыжуют. Партию леса рубят за час.

Юрий Нечипоренко хвастается: за смену может наколоть четыре машины. Мужчина не упускает шанс провести мастер-класс для новичков – полено поддаётся даже журналисту.

Владислав Боев, корреспондент:

Во время колки дров важно знать 3 основных правила: руку никогда нельзя класть вот так сверху, надо рассчитать силу удара и бить топором прямо в торец.

У плохого мастера всегда инструмент виноват. Тем не менее, пилы и топоры здесь на особом контроле. Для работы выбирают финские. Репутация в таком бизнесе дороже всего. Юрий Нечипоренко, заведующий производством дров:

Стараемся отправлять людям миксом, чтобы была и осина, и берёзка, и ольха, и тот же дуб, и тот же граб. Это идеальные дрова, они подойдут везде: на мангал, если у вас печь и если у вас твердотопливный котёл.

Печь Юрий Нечипоренко рекомендует растапливать берёзой. Следом забрасывать поленце осины и граба. Ёлка непрактична – смола и копоть забивают дымоход. Для царской бани лучше ольхи не найти: ее аромат полезен для дыхательных путей. Чугунный котёл на раз-два справится с дубом или грабом.

Юрий Нечипоренко:

Граб даст очень сильную температуру. Он доходит до 1800 градусов. Самим грабом печь нельзя топить. В течение сезона, если мы будем топить только грабом, он от этой температуры лопнет. Если стальная буржуйка плохого качества и грабом её топить, то она тоже выгорит через сезон.