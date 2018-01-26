Полезные советы: как сохранить хлеб свежим длительное время. Способы использования черствого хлеба

Хлеб – главное богатство и основной продукт питания. Предлагаем несколько полезных советов, как сохранить его свежесть.

Белки, углеводы, витамины группы В, соли, калия, железа, фосфора, магния – содержит в себе ароматная буханка хлеба. Чего стоит только одна хрустящая корочка?! Она богатейший источник антиоксидантов. Хлеб является обязательным составной частью суточного рациона питания и взрослых, и детей. В день рекомендуется съедать около 400 г этого мучного продукта.

Хранить вместе черный и белый хлеб нежелательно, так как они быстро утрачивают свои ароматные и вкусовые качества.

Так вышло, что излюбленным местом хлеба у современных хозяек стал холодильник. Оказывается, мучные изделия быстрее всего черствеют при температуре +2 градуса, а именно столько на верхней полке холодильника. Этот вариант исключаем однозначно. Хлеб должен храниться при комнатной температуре. При необходимости хлеб можно держать и в целлофановых пакетах, сделав в них несколько небольших отверстий, чтобы продукт не задохнулся без доступа воздуха, не отсырел и не покрылся плесенью.

Выпечка сбережет неповторимый вкус и приятный свежий запах, если положить ее в эмалированную кастрюлю, предварительно насыпав на дно 1 г ванилина, после укрываем посуду целлофановым пакетом.

Но самый верный и надежный способ сохранить в своем лучшем виде – это разместить его в хлебницах: деревянных, металлических или пластмассовых. Туда же поселяем очищенную картофелину, половину яблока или немного соли, в целях защиты хлеба от плесени. Сгодится для этого и столовый уксус, желательно раз в неделю протирать саму хлебницу.

Как несвежий хлеб можно сделать мягким? Способ 1: положите хлеб на противень, брызните водой и поставьте на несколько минут в горячую духовку.

Способ 2: черствый хлеб и хлебобулочное изделие даже двухнедельного срока хранения реанимируем, завернув во влажную салфетку на 5 минут, а затем помещаем в микроволновку максимум на минуту.