Максимум фантазии и минимум затрат! Новая жизнь старых вещей

Лето в самом разгаре! Красочные пейзажи радуют глаз! Самое время заняться преображением и своего гнездышка.

Уют в нашем доме создают оригинальные и функциональные предметы. Но чтобы освежить интерьер, не обязательно отправляться по магазинам. Обратите внимание на бывшие в употреблении «экземпляры». Вы готовы с ними расстаться? Не торопитесь с выводами! Стоит дать им второй шанс!

Ангелика Милевская - флорист, декоратор:

Хозяйственные женщины не выбрасывают старые вещи - они используют их по второму разу. Не обязательно эти вещи могут быть использованы по прямому назначению. Если подключить фантазию, то любую вещь можно переоборудовать, украсить и использовать ее, как украшение дома, например.

Деревенская тематика или стиль «прованс» в интерьере – нынче модное ноу-хау! Свои загородные владения современные белорусы все чаще обличают в этнику. Внести нотку должного колорита в домашний декор можно с помощью оригинальных фонариков! Смастерим их из обычных стеклянных банок.

Кухонная утварь – кладезь идей для домашнего hand-made! Найти новое предназначение любому предмету на кухне не составит труда! Прохудилась кастрюля? Не беда! Предложите ей роль цветочного горшка!

Отправляем новоиспеченный цветочный горшок на подоконник!

Эта симпатичная цветочная клумба – в прошлом обычный чемодан! Трансформировать его из дорожной сумки в элемент интерьера – проще простого!

Чтобы закрепить мох на крышке чемодана, нужна мягкая основа. Т.к. мох пористый:

Максимум фантазии и минимум затрат! Все просто!