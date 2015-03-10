Как сделать так, чтобы окружающее вас пространство радовало и приносило уют?

Ответ прост! Достаточно грамотно декорировать помещение с помощью милых вещиц: рамок для фотографий, трогательных статуэток, оригинальных светильников, горшков с живыми цветами.

Стоит отметить, что если раньше было модно украшать дом искусственными растениями, то сегодня это не актуально. В моде только свежие букеты и горшочные цветы.

Ещё один тренд - подсвечники. Но подсвечник без свечи - просто странный предмет. Также, как и свечи без подсвечника - не уместны. Поэтому чаще зажигайте их дома, чтобы создать атмосферу уюта.

В последнее время актуальны яркие акценты - к примеру, хрустальные нити, которые применяются для декорирования люстр, абажуров и других предметов интерьера. Порой, самую простую вещь можно оригинально декорировать самому и придать ей новый смысл.

Чтобы стеклянные сосуды, вазы, чаши, бутылки, кастрюли были не просто бытовой утварью, а экстравагантными предметами декора, заполните их самым неожиданным образом. К примеру, ракушками, лепестками, игрушками.

И помните, в декорировании пространства главное - не бояться экспериментировать.