Государственное арендное жильё в Минске. Кто может претендовать и где можно снять квартиру

Квартирный вопрос. Одно из поручений Президента Беларуси – максимально увеличить долю арендного жилья в программе жилищного строительства. Это поможет привлечь молодых специалистов в малые и средние города. И если раньше такой фонд формировался из отдельных квартир, то сегодня в столице все больше и больше развивают новый формат.

Сергей Шакель, начальник отдела жилищной политики администрации Фрунзенского района г. Минска:

Начали строиться и отдельные арендные дома в различных районах города Минска. В частности во Фрунзенском районе был построен арендный дом по Тимошенко 38, который рассчитан порядка на 250 арендных квартир.

Счет нуждающихся в жилплощади идет на тысячи, но эта цифра сокращается с каждым годом. А пока каждый ждет своей очереди и вынужден снимать жилье по частным объявлениям – достойной альтернативой дорогостоящим вариантам может стать арендное жилье. Сергей Шакель:

В настоящее время у нас планируется ввести в эксплуатацию еще один арендный дом, он находится на пересечении Одоевского и Кириенко. Предварительно там будет порядка 240 квартир для граждан, которые имеют право претендовать на арендное жилье.

Чтобы получить ключи от таких апартаментов, не обязательно стоять на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Достаточно лишь обратиться с паспортом и заявлением в администрацию района. Сергей Шакель:

Есть граждане, которые имеют право первоочередного получения арендного жилья. В частности это молодые специалисты, судьи, прокурорские работники, военнослужащие, работники научно-преподавательского состава, а также педработники, медработники, у которых заключен контракт на пять лет.