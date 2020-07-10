Хотите арендовать загородный дом? Как правильно это сделать

Желание променять шумный мегаполис на загородную романтику летом становится острее. Многие уже активно перебираются на дачи. Те, у кого нет собственных соток, могут арендовать домик на сезон. Среди бесчисленных предложений хватает вариантов на любой вкус и кошелек.

Надежда Вашинко, начальник отдела аренды жилья агентства недвижимости: Если говорить о ценах на загородную недвижимость, то они равнозначны ценам, которые были в 2019. Сейчас на рынке представлены дома разной ценовой категории. Это может быть обычный деревенский домик за 250 долларов или дорогой элитный объект с бассейном, сауной в поселке закрытого типа, дома такой стоимости начинаются порядка от 3000 долларов в эквиваленте.

Если далеко от столицы уезжать не хочется, стоит рассмотреть Раковское, Логойское или Молодечненское направление. 40 минут на машине – и вы в загородной сказке. Ценник в этих районах зависит от расположения участка, его размера и удобств.

Минчане:

Если арендовать то, конечно, мебель, что в этом доме находится, какие там условия для нормального проживания.

Я бы обратил внимание на природу, чтобы озеро было хорошее, церковь чтобы рядом была.

Большой лакшери дом, в котором я бы отдыхала с друзьями, чтобы был бассейн и было много места.

В первую очередь, наверное, цена, во вторую очередь, что это дом-коттедж, природа вокруг, ландшафт и наличие каких-то водоемов.