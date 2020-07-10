Хотите арендовать загородный дом? Как правильно это сделать
Желание променять шумный мегаполис на загородную романтику летом становится острее. Многие уже активно перебираются на дачи. Те, у кого нет собственных соток, могут арендовать домик на сезон. Среди бесчисленных предложений хватает вариантов на любой вкус и кошелек.
Надежда Вашинко, начальник отдела аренды жилья агентства недвижимости:
Если говорить о ценах на загородную недвижимость, то они равнозначны ценам, которые были в 2019. Сейчас на рынке представлены дома разной ценовой категории. Это может быть обычный деревенский домик за 250 долларов или дорогой элитный объект с бассейном, сауной в поселке закрытого типа, дома такой стоимости начинаются порядка от 3000 долларов в эквиваленте.
Если далеко от столицы уезжать не хочется, стоит рассмотреть Раковское, Логойское или Молодечненское направление. 40 минут на машине – и вы в загородной сказке. Ценник в этих районах зависит от расположения участка, его размера и удобств.
Минчане:
Если арендовать то, конечно, мебель, что в этом доме находится, какие там условия для нормального проживания.
Я бы обратил внимание на природу, чтобы озеро было хорошее, церковь чтобы рядом была.
Большой лакшери дом, в котором я бы отдыхала с друзьями, чтобы был бассейн и было много места.
В первую очередь, наверное, цена, во вторую очередь, что это дом-коттедж, природа вокруг, ландшафт и наличие каких-то водоемов.
Поменьше людей вокруг – для меня это будет самым главным.
Чтобы летний отдых не омрачали форс-мажоры, внимательно читайте договор. В нем обязательно должны быть прописаны сроки, стоимость и порядок оплаты. Заранее обговорите с хозяином и пропишите в документе, что делать, если во время аренды, например, в доме пропадет вода.
Надежда Вашинко:
Если вы впервые арендуете дом, то стоит обратить внимание на следующие моменты: в первую очередь это, конечно, транспортная доступность и подъездные пути, сможете ли вы легко добраться до своего дома без машины. При аренде дома вам придется ухаживать за придомовой территорией – это косить, поливать газон, ухаживать за растениями. И для тех, кто работает из дома, к сожалению, достаточно редко, когда в загородных домах проведен высокоскоростной Интернет, и достаточно часто бывают перебои с электричеством.
Если на поиски и оформление нет ни времени, ни сил, лучше сотрудничать с агентом по факту. Специалист покажет варианты, вместе с клиентом съездит к коттеджу и проведет экскурсию по будущим апартаментам. Такая помощь обойдется в районе 250 рублей. Но помните, платить за услугу нужно только после того, как подходящий дом найден, а с собственником заключен договор. Не потеряйтесь в омуте предложений и будьте бдительны!