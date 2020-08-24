Как сделать раму для зеркала из винных пробок? Пошаговая инструкция

Как сделать раму для зеркала из винных пробок, показали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь. Наталья Гайдукевич, декоратор:

Нам понадобятся: пробки, бечевка, фанера, зеркало и клей-пистолет.

Для начала приклеим зеркало, для этого нам понадобится клей-пистолет.

Отрезаем пробку нужного размера. Приклеиваем пробки. Если у вас нет клей-пистолета, можно использовать жидкие гвозди.

Мы закончили оформление нашего зеркала, получилась такая замечательная рама из пробок, осталось оформить это в единую композицию.

Нам нужно сделать подвес для рамы. Я бы сюда предложила обычную бечевку. Приклеиваем бечевку на клей-пистолет, оставляя хвостик нужного размера, чтобы за него потом повесить зеркало.