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Как сделать раму для зеркала из винных пробок? Пошаговая инструкция

24 августа 2020 09:26
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Как сделать раму для зеркала из винных пробок, показали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Наталья Гайдукевич, декоратор:
Нам понадобятся: пробки, бечевка, фанера, зеркало и клей-пистолет.

Как сделать раму для зеркала из винных пробок? Пошаговая инструкция -1

Для начала приклеим зеркало, для этого нам понадобится клей-пистолет.

Как сделать раму для зеркала из винных пробок? Пошаговая инструкция -4

Отрезаем пробку нужного размера. Приклеиваем пробки. Если у вас нет клей-пистолета, можно использовать жидкие гвозди.

Как сделать раму для зеркала из винных пробок? Пошаговая инструкция -7

Мы закончили оформление нашего зеркала, получилась такая замечательная рама из пробок, осталось оформить это в единую композицию.

Как сделать раму для зеркала из винных пробок? Пошаговая инструкция -10

Нам нужно сделать подвес для рамы. Я бы сюда предложила обычную бечевку. Приклеиваем бечевку на клей-пистолет, оставляя хвостик нужного размера, чтобы за него потом повесить зеркало.

Как сделать раму для зеркала из винных пробок? Пошаговая инструкция -13

Вот такое многофункциональное зеркало у нас сегодня получилось.

# Декоративное искусство # Наталья Гайдукевич # Фотофакт # декор

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