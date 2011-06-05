Звезды белорусского шоу-бизнеса стали приемными родителями для сирот

В канун Международного дня защиты детей состоялся ежегодный благотворительный проект «Золотое сердце». Звезды белорусского шоу-бизнеса собрались в парке развлечений, чтобы не только провести время со своей семьей, но и уделить время детям из новополоцкого детского дома.

Павел Сыроежкин, певец, актер, модель:

По левую сторону от меня стоит мой сынишка Даня, а по правую — его новый друг Андрюха. Он прикреплен к нам на два часа, и я надеюсь, что даже и на больше. Уверен, что парни подружатся и вместе проведут этот чудесный день в парке.

Венера, певица:

Это Пашенька. Он сегодня брат мой дочери Арины на пару часов. Мы с удовольствием подарим ему кучу подарков, любви и хорошую компанию.

Алексей Хлестов, певец:

Сынулю зовут Артем. Когда он видит камеру, он всегда стесняется. Но через час вы его не узнаете. Если вы через час подойдете, я вам не завидую.

Светлана Боровская, телеведущая:

Я считаю, что это подвиг для всех публичных людей, потому что у них тоже есть собственные дети, мамы, которые не всегда здоровы. Понятно, что ты не можешь забрать к себе ребенка по многим причинам и вырастить его до взрослого человека. Сегодня мы что-то привезли, какие-то подарки. Если можем отдать какую-то десятину, то мы ее отдаем.

Выступление артистов, яркая развлекательная программа, фотосессия со звездами, подарки, аттракционы — в этот день всё было для счастья детей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Лариса Грибалева, организатор благотворительного проекта «Золотое сердце», певица, телеведущая:

Каждая семья каждому ребенку приготовила подарки.

Проект «Золотое сердце» призывает не только уделять внимание тем, кто остался без попечения родителей, но и помочь тяжело больным детям. Например, мальчику Феде Седышову срочно нужна помощь. Малышу 1 год и 9 месяцев. У него очень тяжелый диагноз. Подробная информация на сайте www.dobro.by.