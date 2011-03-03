Детская психология. Страхи у детей лечим театральными занятиями

Театральная игровая деятельность, как утверждают педагоги, это прекрасная возможность развить таланты и способности ребенка. Причем не только музыкальные или пластические, но и речевые навыки.

В процессе занятий детей обучают правильному произношению, дыханию, умению делать нужные акценты во фразах.

Анжелика Балахонова, преподаватель психолого-педагогического центра:

Групповые занятия театральной игровой деятельности предполагают разный возраст деток. Главное, чтобы занятия и задания были адекватны возрасту.

Понятно, что если ребенок умеет хорошо владеть речью, то он может озвучивать героев и говорить от лица какого-то героя. Если он еще недостаточно владеет речью, то он может показывать. Здесь используется пантомима.

Конечно, можно использовать кукольный театр. А также пальчиковый, театр теней.

Особенно полезны театральные игровые занятия робким и до слез застенчивым детям. Они раскрепощаются, уходит страх выступления на публике, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Страх выступлений, кстати, создает много проблем школьникам. Ведь когда ответ у доски перед всем классом становится сродни подвигу, отметки в дневнике теряют возможный блеск. Но и такого тихоню можно превратить в превосходного оратора. Только постепенно.

Анжелика Балахонова, преподаватель психолого-педагогического центра:

В этом случае он опять-таки может говорить от лица героя, может говорить из-за ширмы. Его можно выводить к зрителям, но когда публики немного. И его же ровесники. А после количество зрителей прибавляется.

И в рамках занятия таким образом мы учим ребенка не боятся публики и уметь общаться со своими сверстниками.

А больше всего детям нравится перевоплощаться. Изобразить косолапого медведя или проглотившего солнце крокодила не так просто, как кажется. Педагоги стараются научить маленьких артистов показывать как отличительные признаки того или иного персонажа, так и разные краски его характера.

Анжелика Балахонова, преподаватель психолого-педагогического центра:

Если это тигр, то он может быть и добрым, и злым. Медвежонок может быть и ласковым, и грубым.

С помощью таких перевоплощений, между прочим, можно решить и многие психологические проблемы ребенка, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Они не всегда заметны, но отлично проявляются в том, каких именно персонажей стремится показать малыш и как он это делает.

Театр справляется и с агрессивностью, и со скрытыми обидами, и со многими другими психологическими неприятностями маленького человечка.

Анжелика Балахонова, преподаватель психолого-педагогического центра:

Ребенок перевоплощается и таким образом может свои внутренние проблемы выплескивать, проговаривать. Это внутренне состояние переходит непосредственно не на ровесников, а в игровой форме оно корригируется. Мы достигаем поставленных целей, когда этот внутренний дисбаланс у ребенка убирается.

От маленьких этюдов дети постепенно переходят к постановкам небольших сценок и даже целых мини-спектаклей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Родительские аплодисменты юные артисты принимают даже с большим удовольствием, чем заслуженные мастера сцены.

И пусть из этих малышей, возможно, и не вырастет ни один великий трагик, важнее, что каждый из них станет уверенным в себе, открытым и умеющим превосходно держать себя на людях человеком.