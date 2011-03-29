Что нужно делать, если ребенок всегда остается в одиночестве среди сверстников?

«Мы с Тамарой ходим парой». Для многих мам и пап эти известные строчки кажутся фантастикой. То, что ребенок всегда остается в одиночестве среди сверстников, вполне объяснимо вызывает родительскую тревогу. Но не пугайтесь раньше времени. Это в поле один – не воин. А на игровой площадке ребенок, отделившийся от коллектива, – вполне нормальное явление.

Елена Бегунова, педагог-психолог:

Если ребенку комфортно, если он не страдает от этого состояния, если у него все нормально в семье, то, в принципе, он имеет право находиться один и заниматься теми вещами, которыми хочет.

Обособленное существование ребенка должно настораживать, если другие дети с печальной регулярностью избегают его, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Если ребенку такое положение вещей приносит огорчение, но он не способен самостоятельно наладить контакт со сверстниками. А также, если в одиночестве вдруг оказывается до сей поры вполне общительный сорванец. Исправить досадное положение не трудно, главное – найти его причину.





Не стоит насильно подталкивать «одиночку» к активному знакомству с другими детьми. Присмотритесь лучше к себе: а какие, собственно, навыки общения вы сами демонстрируете своему чаду?

Елена Бегунова, педагог-психолог:

Надо обратить внимание, какие навыки коммуникации демонстрируют ребенку родители, насколько они учат его продуктивным и принятым в обществе нормам и правилам взаимодействия. Каким образом он сам общается с окружающим миром. Возможно, у самого родителя есть трудности подойти с кем-то пообщаться.

Возможно, осваивать азы общения вам придется вместе. Заодно постарайтесь отделить сам факт любви ребенка к уединению и собственные чувства по этому поводу.

Елена Бегунова, педагог-психолог:

Не всегда дискомфорт в этом состоянии – это дискомфорт ребенка. Часто эти ситуации, как свои личностные транслируют родители. Родителю дискомфортно от того, что создалась такая ситуация.

Если мы видим, что ребенку действительно нужна ваша помощь, его надо поддержать. Родителю нужно показать ему нормы и правила, каким образом это делается в обществе, как это можно сделать по-хорошему. Безусловно, ребенку нужно помочь. Но нужно рассматривать ситуацию индивидуально.