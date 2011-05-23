Развитие ребенка. Обучение с помощью сказки

Сказки – первые произведения искусства, которые не просто убаюкивают или развлекают малыша, но способны еще и преподать ему множество уроков. Однако сказкой можно не только воспитывать в ребенке все самое доброе и вечное, но и обучать с ее помощью всему самому сложному. А ведь достаточно просто дать детям простые игрушки или куклы.

Когда место действия окажется перед глазами, а персонажи – в руках, сказка оживет безо всякого волшебства. Предложите ребенку проиграть сюжет. Проговорить слова каждого действующего лица с разной интонацией. Может быть, маленький сказочник захочет даже изменить характер героев или повернуть сюжетную линию совсем в другое русло. Не пресекайте такие творческие порывы.

Инна Ключник, преподаватель детского интеллектуального центра:

Это раскрепощение, это развитие речи. Ребенку хочется, например, сказать: «Мой герой не такой, как у вас, мой герой – другой. И он сделал так, как хочу этого я». И здесь ребенку это позволено, потому что это, самовыражение.

Преподаватели, работающие со сказками как с поводом для обучения и развития, утверждают, что еще ни один ребенок не позволил сказке про Колобка завершиться традиционным печальным финалом. Однако свой хеппи-энд ребенок должен обосновать.

Инна Ключник, преподаватель детского интеллектуального центра:

А почему она не съела? Или потому что он круглый и скатился, или он был хитрым и перехитрил лису.

Наверное, очень важно, чтобы ребенок желал хорошего, чтобы окончание было хорошим, чтобы все были счастливы, как в старых добрых сказках.

Для обучения на основе сказки подойдут самые простые произведения. Они могут быть очень короткими, буквально на полстранички. Но и такие можно использовать как основу для бесчисленного количества игр и занятий, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Инна Ключник, преподаватель детского интеллектуального центра:

Например, можно добавить героев, чтобы сюжет был другим. Героя может предложить сам ребенок. Он, таким образом, проявляет себя с творческой стороны.

Посредством сказки можно заниматься любой наукой, даже математикой. Правда, кроме игрушечных персонажей, понадобятся и элементарные развивающие пособия. Их, кстати, легко сделать и самостоятельно. Достаточно листа бумаги – получится прекрасная обучающая книжка-малышка. В ней должны присутствовать все те же персонажи.

А ребенку предлагается выполнить определенные задания: найти каждому герою подходящий предмет и соединить их одной линией или посчитать количество капелек в тучках разного размера.

Инна Ключник, преподаватель детского интеллектуального центра:

Для ребенка это остается игрой. Мы играли в сказку. И то, что считали, измеряли, он не очень замечает. То есть, развивать сказкой.

Это обучение. На листиках – обучающий момент, когда нужно провести, чтобы правильно стояла ручка, чтобы сосчитать больше или меньше, сравнить, сделать анализ своих действий.

Методов воспитания множество. Только сказочный, пожалуй, самый добрый и увлекательный. Главное, позвольте и себе, и ребенку сказки не просто читать или слушать, а играть в них.

Инна Ключник, преподаватель детского интеллектуального центра:

Согласитесь, что когда ребенок сидит, сложив руки по струнке, это не очень хорошо. А когда мы заставляем просто слушать, то здесь нет активности. Он послушал, но не значит, что услышал. А когда он в сказку играет, тогда можно быть уверенным, что из этой сказки он что-то вынесет для себя.

Мое мнение: сказками можно воспитывать даже взрослого человека. Воспитывать и учить именно на сказке.